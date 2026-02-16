CCH Oriente se Va a Paro Indefinido de Labores, ¿Qué Pasó en el Plantel de la UNAM?

El CCH Oriente de la UNAM oficialmente entra en paro de labores indefinido, por lo que las clases se suspenden en el plantel ubicado en la colonia Tepalcates de la alcaldía Iztapalapa hasta nuevo aviso; esta es la razón.

Luego de una asamblea estudiantil que duró varias horas, la comunidad del CCH Oriente confirmó la decisión con la intención de pedir a las autoridades educativas que atiendan sus demandas después de un hecho de violencia en contra de una estudiante.

Alrededor delas 19:00 horas los estudiantes comenzaron a salir de las instalaciones con la finalidad de cerrar las puertas de la escuela hasta que se llegue a un acuerdo. Según los estudiantes son diversas demandas las que piden, pero las principales son las relacionadas con la seguridad al interior y exterior del CCH Oriente.

¿Por qué el CCH Oriente se va a paro?

El CCH Oriente está en la mira de las autoridades debido a una agresión cometida en contra de una estudiante, quien el 13 de febrero fue apuñalada y abusada sexualmente.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba afuera de la escuela alrededor de las 19:20 horas, cuando fue interceptada por un sujeto. El hombre intentó despojarla de sus pertenencias, pero la joven se resistió al asalto.

Durante el forcejeo, el sospechoso tocó en diversas partes del cuerpo a la joven y posteriormente le causó lesiones con un arma blanca para después huir. La víctima corrió hasta la Puerta 2 del plantel y pidió ayuda al personal de la institución.

Se le brindó la atención oportuna a una alumna derivado de un incidente al exterior del Colegio, indicó el CCH Oriente

Asimismo, se informó que la Comisión Local de Seguridad del plantel activó los respectivos protocolos.

La alumna se encuentra bien y se le está brindando acompañamiento con la Unidad Jurídica del plante para acudir ante las autoridades y hacer la denuncia correspondiente

Los alumnos del CCH Oriente piden que el caso no quede impune y que se apliquen las acciones necesarias para evitar la repetición de hechos, ya que no es la primera vez que se registran casos de agresiones en contra de los estudiantes.

Fiscalía ya investiga ataque en CCH Oriente

Durante una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, confirmó que ya investigan la agresión en contra de una alumna del CCH Oriente.

Estamos rastreando ya la investigación. Nos llevamos el caso para atenderlo de manera segura, puntualizó

En tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pidió que se reforzara la seguridad en las inmediaciones así como de auxilio escolar.

Reforzar (la seguridad) para que podamos prevenir

