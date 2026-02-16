Explosión de Polvorín Clandestino Deja Varios Heridos en Oaxaca; Tienen Severas Quemaduras

Un polvorín clandestino explotó en San Andrés Andúa, Oaxaca, lo que dejó varias personas lesionadas; esto sabemos de la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en San Juan Sayultepec, cuando un estallido cimbró todo a su alrededor, por lo que alertó a los habitantes de la zona.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la México-Toluca? Reportan Cierre de Carretera en Ambos Sentidos

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento exacto del estallido del polvorín. En los videos se observa una enorme columna de humo proveniente de un inmueble y se puede escuchar a personas gritando y pidiendo ayuda.

Háblale a la ambulancia. ‘Ayuda’, dicen, pide asustada una vecina

Video: Explosión de Polvorín Clandestino en Oaxaca deja Cuatro Heridos de Gravedad

¿Cómo explotó el polvorín clandestino en Oaxaca?

Una vez que se informó a las autoridades por la explosión de un polvorín en San Andrés Andúa, al sitio llegaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), quienes brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas.

También acudieron autoridades municipales y diversas para realizar un operativo de seguridad en la zona y así evitar riesgos adicionales. De manera preliminar, se reportan cuatro personas lesionadas, las cuales fueron identificadas como F. J. G. A., K. J. R., P. J. G. y L. R. S..

Quienes presentan quemaduras de segundo y tercer grado; en consecuencia, fueron auxiliadas en el lugar y posteriormente trasladadas al hospital de Asunción Nochixtlán para recibir atención médica especializada

Hasta el momento se desconoce si solo las víctimas eran personas que laboraban en el polvorín clandestino o si también hay personas que transitaban por la zona y lamentablemente resultaron afectadas.

Asimismo, pidieron a la población no almacenar, fabricar ni manipular pirotecnia sin los permisos y medidas de seguridad correspondientes. También pidieron evitar acercarse a sitios donde se elaboren o resguarden materiales explosivos de manera irregular.

Se invita a reportar de inmediato al Servicio de Emergencias 9-1-1 cualquier actividad relacionada con el manejo clandestino de pólvora, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida y patrimonio de las familias

Historias recomendadas:

EPP