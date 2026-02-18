Confirman Primera Muerte por Sarampión en Guerrero: Fue Un Bebé de 2 Años.

La Secretaría de Salud de Guerrero confirmó la noche de este miércoles 18 de febrero de 2026 la primera muerte por sarampión en esa entidad e indicó que la víctima fue un bebé de dos años.

En un comunicado, la dependencia estatal dijo que el menor murió en Cochoapa el Grande, ubicado en la región de la Montaña, uno de los municipios con mayores índices de pobreza extrema y marginación en el país.

La Secretaría de Salud estatal precisó que no tiene la prueba de laboratorio del bebé, pero asoció el fallecimiento a la enfermedad porque el hermano gemelo del menor resultó positivo al padecimiento que se ha desatado en diversas entidades en el último mes.

Con respecto a la defunción de un menor de 2 años de edad de la comunidad de Río Encajonado, Municipio de Cochoapa el Grande, no cuenta con la confirmación diagnóstica por laboratorio

Sin embargo, al realizar el estudio y cerco epidemiológico correspondiente, el hermano gemelo del finado es positivo a la prueba por biología molecular para sarampión; en este contexto por normativa la defunción del paciente se clasifica como defunción por asociación epidemiológica

La autoridad aseguró que se brindaron los servicios correspondientes y las acciones pertinentes para atender al menor.

