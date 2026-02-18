Es José María Balcázar el Nuevo Presidente Interino de Perú
El congreso de Perú eligió al legislador izquierdista José María Balcázar como el nuevo presidente interino del Perú, en sustitución del derechista José Jerí
El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente interino del país, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.
Balcázar Zelada fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo, que gobernó de 2021 a 2022, y Dina Boluarte, quien estuvo de 2022 a 2025.
"Con 60 votos, el congresista José María Balcázar Zelada ha sido elegido presidente del Congreso de la República. En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú", informó el Congreso.
#CongresoInforma | Con 60 votos, el congresista José María Balcázar Zelada ha sido elegido presidente del Congreso de la República.— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 19, 2026
En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú. pic.twitter.com/nvzvyVVX0M
Balcázar Zelada se impuso a la legisladora María del Carmen Alva, quien tuvo 46 apoyos, en una segunda ronda de votaciones este 18 de febrero.
El izquierdista será el octavo mandatario del país sudamericano en la última década, que ha vivido una crisis política con el constante cambio en el Ejecutivo federal.
#LoÚltimo | El congresista José María Balcázar es elegido presidente del Congreso de la República con 64 votos. pic.twitter.com/l4HrFki2wm— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 19, 2026
El ahora presidente interino deberá asumir como jefe de Estado y entregará el poder el 28 de julio a quien resulte ganador en los comicios presidenciales previstos para el próximo 12 de abril, que ya están en marcha.
El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió a sus 83 años en el presidente de mayor edad de la historia del país.
Con información de Agencias
