¿Incendios en Atizapán y Coacalco Podrían Activar la Contingencia Ambiental en el Edomex?

La tarde de este miércoles 18 de febrero se registraron dos incendios en pastizales en distintos puntos del Estado de México, uno en Lomas de Atizapán y otro en las inmediaciones de la Plaza Cosmopol, en el municipio de Coacalco, lo que generó preocupación entre la población ante la posibilidad de que estos siniestros deriven en la activación de una nueva contingencia ambiental, debido a la afectación en la calidad del aire.

Lo anterior ocurre luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuviera durante tres días consecutivos, del 15 al 17 de febrero, la Fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, como consecuencia de la mala dispersión de contaminantes y altos niveles de ozono.

Incendio en Lomas de Atizapán

De acuerdo con autoridades municipales, el primer incendio comenzó alrededor de las 14:00 horas de este miércoles en un terreno con pastizales y árboles, ubicado detrás de la tienda Costco en Lomas de Atizapán. El fuego se propagó rápidamente debido a la vegetación seca y las condiciones climáticas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, bomberos municipales y pipas de agua de SAPASA, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas. Héctor Elorriaga Mejía, coordinador municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente de Atizapán, informó que se logró un avance del 50 por ciento en las labores de control del incendio.

“El principal riesgo para la población es el humo. Estamos trabajando para controlarlo lo más rápido posible y evitar la inhalación de partículas contaminantes, ya que estas contribuyen al incremento de ozono”, señaló el funcionario.

Reportan Fuerte Incendio cerca de Centro Comercial en Atizapán de Zaragoza, Edomex

Incendio en Plaza Cosmopol

De manera simultánea, se reportó otro incendio en un área de pastizal dentro del estacionamiento de Plaza Cosmopol, sobre la Avenida José López Portillo, en Coacalco. Como medida preventiva, el centro comercial fue evacuado, mientras cuerpos de emergencia atienden el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades ambientales se mantienen en monitoreo para determinar si las condiciones ameritan la activación de una nueva contingencia ambiental.

Se Registra Incendio en Plaza Comercial de Coacalco, Edomex

