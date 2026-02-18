¿Mañana Hay Doble No Circula 19 de Febrero por Contingencia? Aplican Restricción en CDMX-Edomex

Luego de seis días de contingencia ambiental, la probabilidad de que se continúe presentando una mala calidad del aire es alta, de ahí que los automovilistas deban estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana en CDMX y Edomex, y acá en N+ te decimos cómo funcionará la restricción este jueves 19 de febrero de 2026.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta por los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que decretara la Fase 1 de contingencia ambiental desde el jueves pasado, lo cual obligó la implementación del programa Doble No Circula.

Por ello, debido a la calidad del aire y las condiciones meteorológicas se recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los contaminantes como ozono y partículas, ante la posibilidad de que su holograma y terminación de placas no deban transitar.

Video. CDMX Suma más de 100 Contingencias Ambientales desde 1988: Principales Contaminantes

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

El último reporte de las autoridades informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a muy mala en la mayoría de estaciones, por lo que podría volver a activarse la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para este jueves 19 de febrero 2026.

Noticia relacionada. Multa por Contingencia Ambiental: Esto Cuesta Sacar el Coche del Corralón por Hoy No Circula

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en jueves?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAME deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 19 de febrero. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2

Carros con placas foráneas, checa cuáles son

Noticia relacionada. ¿Las Motos Circulan en Contingencia Ambiental? En Este Momento Entran en el Doble Hoy No Circula

¿Cómo opera el No Circula mañana en CDMX y Edomex?

Si la calidad del aire mejora en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 19 de febrero operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará este jueves 19 de febrero en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas