Multa por Contingencia Ambiental: Esto Cuesta Sacar el Coche del Corralón por Hoy No Circula

Además de los riesgos a la salud, la activación de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) también implica las restricciones del ya conocido Doble Hoy No Circula. No hacer caso de estas medidas puede generar no solo multas por la acción, sino costos extras como el arrastre y estancia en el depósito. ¿Cuánto cuesta sacar el coche del corralón en CDMX? En N+ te informamos.

Una de las dudas más recurrentes es cuáles son los coches que no circularán mañana y si sigue la contingencia ambiental, esto debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) actualiza a través de tres reportes al día, cuáles son las condiciones del aire, para saber si sigue o se levanta la alerta de contaminación.

¿Cuál es la multa por circular en contingencia ambiental?

Cuando la CAMe activa la contingencia ambiental significa que hay una situación eventual y transitoria en la que la concentración de contaminantes en la atmósfera puede generar niveles dañinos a la salud de la población en general.

Por tal motivo, se ordena suspender la circulación de los vehículos con normalidad, con una lista extraordinaria de descansos para terminaciones de placas y engomados, dependiendo la fase en la que se encuentre la alerta.

No hacer caso a las restricciones y circular cuando no te corresponde te puede ser acreedor a una multa por ese motivo en específico: uso de vehículos contaminantes. Así lo indica el artículo 47 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México:

Los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Aquellos conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido en dicho artículo, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Esto equivale a aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos en 2026.

¿Cuánto cuesta sacar el coche del durante Doble Hoy No Circula?

Sin embargo, además de la multa por circular cuando hay prohibición por contingencia ambiental, también hay implicaciones extra como arrastre con grúa y el almacenaje por día en corralón.

Los costos de estos conceptos en la Ciudad de México dependen del tamaño del vehículo y el tiempo de la estancia del vehículo:

Arrastre hasta 3.5 toneladas: $ 1,001.00

$ 1,001.00 Arrastre mayor a 3.5 toneladas: $ 1,995.00

$ 1,995.00 Almacenaje por día: $ 104.00

Para poder sacar el coche del corralón, debes de acudir de manera presencial al depósito donde se encuentra el coche. Para realizar el proceso con éxito debes de acudir con la siguiente documentación:

Documentos de identificación oficial

Credencial para Votar - Original Pasaporte - Original Cédula Profesional - Original Cartilla de Servicio Militar - Original

Documentos de acreditación de personalidad jurídica

Personas morales: Acta constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado. - Original

Comprobar la propiedad o legal posesión del vehículo, mediante alguno de los siguientes documentos a nombre de la persona (física) que se presente a liberar el vehículo, o bien, a nombre de la persona moral: Factura, Carta Factura o Tarjeta de Circulación vigente.

Póliza de seguro vigente

Presentar llaves del vehículo

Cumplimiento de las sanciones y derechos que procedan.

