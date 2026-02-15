¿Cuándo se Activa Fase 2 de la Contingencia Ambiental en CDMX? Esto Pasaría si se Emite Alerta

Con cuatro días de alerta por mala calidad del aire, empiezan a crecer dudas de cuándo se activa la fase 2 de contingencia ambiental en la Ciudad de México, el Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. EN N+ te contamos en qué momento se emite la segunda etapa de la alerta y qué pasa cuando se lanza.

La tarde de este domingo se reactivó la Fase I de la contingencia, tras unas horas de suspensión, pero también llega el Doble Hoy No Circula. Si tú no sabes si tu coche debe quedarse guardado o no este lunes 16 de febrero, acá te lo contamos.

¿Cuándo se activa la Fase 2 de la contingencia ambiental?

Para que se emita la Fase 2 es necesario que el índice de la medición de la calidad del aire alcance los 200 ppb de ozono.

En 1982, se diseñó el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) para evaluar el estado del aire y sus posibles efectos en la salud. Este índice abarca cinco contaminantes principales, como dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas en el aire, además de elementos como polvo, cenizas y polen.

El índice varía de 0 a 500, donde 100 es considerado Aceptable, indicando un menor riesgo, mientras que valores mayores significan condiciones de Mala, Muy Mala y Extremadamente Mala de la calidad del aire.

¿Cuáles son las medidas por Fase 2 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

En caso de que la Fase 2 sea activada, las autoridades tendrán que emitir las siguientes medidas restrictivas:

Circulación permitida únicamente para vehículos administrativos

Mantenimiento de infraestructura urbana

Circulación de vehículos con hologramas “00” y “0” según la terminación de sus placas, pares o nones para hologramas '1', y el 100 % de los hologramas '2'

Prohibición de circulación para transporte de construcción sin lona de cobertura

Suspensión de clases y otras actividades escolares en todos los niveles

Cancelación de eventos deportivos, culturales y espectáculos al aire libre de 13:00 a 19:00 horas

