¿Qué Autos Sí Circulan 16 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex Pese a Contingencia Ambiental?

En su reporte más reciente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que activó la Contingencia Ambiental por Ozono para este domingo 15 de febrero en el Valle de México, por lo que si tienes dudas sobre si circulas mañana, en N+ te adelantamos qué vehículos libran la Fase 1 este 16 de febrero para Ciudad de México y Estado de México.

A las 17:00 horas del domingo, la CAME dio a conocer que se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppm en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en Ciudad de México, por lo que se activó la Contingencia Ambiental.

Lo que provocó la aplicación del programa Doble Hoy No Circula para el Valle de México, este lunes 16 de febrero, por lo que en esta nota te decimos qué vehículos deben quedar guardados.

Video: Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental por Ozono en Valle de México

¿Qué vehículos sí circulan pese a Contingencia Ambiental 16 de febrero 2026?

Si bien hay autos que se deben quedar en casa para evitar la multa por no respetar el Hoy No Circula tanto en CDMX, como en Edomex, los siguientes exentan esta medida:

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos que cuentan con matrícula ecológica

Vehículos con holograma tipo "Exento"

Vehículos con holograma "00"y "0", siempre que el engomado y terminación de placa sea distinto a Amarillo, terminación de placa 5 y 6

Vehículos de uso particular en circunstancias urgentes para atender una urgencia médica

Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, pese a restricción para auxilio de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados para atención de emergencias médicas, salud, seguridad, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y personal.

Carrozas fúnebres o cortejos funerarios

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso para exentar el Hoy No Circula

Transporte de Residuos y Materiales Peligrosos

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo

Motocicletas exentan la Fase 1

Historia Recomendada: ¿Citas para la Verificación Vehicular Edomex 2026? Requisitos y Pasos para Obtener Comprobante

¿Por qué se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la CDMX continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, que se impone como reemplazo al que se retiró el pasado sábado y que también provocó la activación de la Contingencia Ambiental desde el pasado jueves 13 de febrero.

La persistencia de una masa de aire seco y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius.

Video: Sube Precio de Verificación Vehicular en Veracruz 2026 Cuál es su Costo Actualmente

Historias Recomendadas