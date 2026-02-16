¿Quiénes Sí Circulan el 17 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Vehículos Que 'Libran' Contingencia

El ozono no da tregua al Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que mantiene la Contingencia Ambiental en Ciudad de México, así como el Doble Hoy No Circula. Para que no te quedes sin salir, en N+ te decimos qué autos sí circulan este 17 de febrero de 2026.

En su reporte de las 15:00 horas, la CAMe detalló que la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono continúa para reducir la exposición de la población al aire contaminado, así como para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que ya te explicamos cómo aplicará el Doble Hoy No Circula este 17 de febrero.

A las 15:00 horas se registró una concentración horaria máxima de 149ppb de ozono en la Estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, en Ciudad de México. Sin embargo tanto la CAMe, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como autoridades ambientales de Ciudad de México y Estado de México estarán atentas a la evolución de calidad del aire y condiciones climatológicas.

Video: CAMe Mantiene Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex, ¿Qué Autos No Circulan?

¿Qué vehículos sí circulan en CDMX y Edomex el 17 de febrero 2026 pese a Contingencia Ambiental?

Si bien hay autos que se deben quedar en casa para evitar la multa por no respetar el Hoy No Circula por Contingencia Ambiental tanto en CDMX, como en Edomex, los siguientes exentan esta medida:

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos con matrícula ecológica

Vehículos con holograma tipo "Exento"

Vehículos con holograma "00"y "0", siempre que el engomado y terminación de placa sea distinta a engomado ROSA, terminación de placa 7 y 8

Vehículos de uso particular en circunstancias urgentes para atender una urgencia médica

Motocicletas exentan la Fase 1

Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, pese a restricción para auxilio de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados para atención de emergencias médicas, salud, seguridad, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, abastecimiento de agua

Vehículos de transporte escolar y personal

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo

Carrozas fúnebres o cortejos funerarios

Transporte de Residuos y Materiales Peligrosos

¿A qué hora se sabe si suspenden la Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que será a las 20:00 horas de este lunes cuando informe si se mantiene o se suspende la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México y por tanto el Doble Hoy No Circula.

Cabe recordar que, según el programa para prevenir y responder a las Contingencias Ambientales Atmosféricas, durante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula aplica de la siguiente manera:

Dejan de circular el 100 por ciento de los automóviles administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federales.

Así como el 20 por ciento de los hologramas "00" y "0", de acuerdo con la terminación de su placa; nones o pares del holograma "1" y 100 por ciento de los holograma "2".

¿Cuál es el pronóstico meteorológico para la tarde de este lunes 16 de febrero?

El sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que las condiciones meteorológicas continuan siendo adversas para la dispersión de contaminantes y las concentraciones de ozono seguirán incrementándose en las próximas horas.

El índice AIRE y Salud permanecerá en el rango de Muy Mala Calidad del Aire, debido a la influencia anticiclónica en el centro del país y una masa de aire seco y estable que genera cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección poco definida.

Video: "Tengo que Ver a Mi Abuela en el Hospital": Infractores en Contingencia; Conductores Desafían el Doble Hoy No Circula en la CDMX

Historias Recomendadas