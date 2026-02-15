¿A Qué Hora Anuncian si Sigue la Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La contaminación no da tregua al Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental por los altos índices de ozono que se registraron este domingo. Y en N+ te adelantamos a qué hora anuncian si sigue la Fase 1 en la Ciudad de México y el Estado de México y por lo tanto el Doble Hoy No Circula para el martes 17 de febrero.

La CAMe dio a conocer que a las 17:00 horas de este 15 de febrero se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppm en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicados en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán.

De hecho, en su reporte de las 20:00 horas, la Comisión informó que determinó mantener la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, en busca de que se reduzcan las emisiones contaminantes a la atmósfera.

De hecho, en una nota ya te dimos a conocer cómo aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 16 de febrero, así como los vehículos que sí libran la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y por tanto podrán circular en el Valle de México.

En caso de que la calidad del aire empeorara, la Comisión evaluaría la activación de la Fase 2, y aquí te explicamos en qué casos aplica.

¿A qué hora anuncian si continua Contingencia Ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico mantiene una revisión constante de las estaciones distribuidas por el Valle de México, combinadas con los modelos meteorológicos. De modo que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis la que se encarga de dar a conocer si se mantiene o se suspende la Contingencia Ambiental.

La CAMe emite distintos reportes tras la evaluación antes mencionada, por lo que será este lunes 16 de febrero a las 10:00 horas cuando haga el primer anuncio en el que comunique si la contaminación ha cedido.

De no hacerlo emitirá un segundo reporte a las 15:00 horas ó un tercer informe a las 20:00 horas. En esos tres momentos dará a conocer a la población si las condiciones climatológicas permiten la suspensión de la Contingencia Ambiental y por lo tanto del Doble Hoy No Circula.

¿Qué condiciones meteorológicas se prevén para lunes 16 de febrero 2026?

La CAMe dio a conocer que según los datos presentados por los métodos meteorológicos, para este lunes 16 de febrero se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica.

Además se espera cielo despejado la mayor parte del día y viento débil, lo que permitirá acumulación de contaminantes y formación de ozono, registrándose concentraciones dentro del rango "Mala" a "Muy Mala" calidad del aire.

