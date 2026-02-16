¿SEP Suspende Clases Mañana 17 de Febrero 2026 por Contingencia? Escuelas Sin Actividad

El Valle de México lleva varios días en Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que algunos estudiantes y padres de familia se preguntan si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases mañana 17 de febrero de 2026 y acá en N+ te decimos qué escuelas no tendrán actividades este martes.

Este lunes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Contingencia Ambiental por la mala calidad del aire en CDMX y el Estado de México, mientras que algunos planteles de preescolar, primaria y secundaria no tuvieron clases este 16 de febrero.

Ante esta situación, es importante que las mamás, papás y tutores sepan si hay clases mañana martes 17 de febrero 2026 pese a los altos niveles de contaminación para que decidan si llevan, o no, a sus hijos a la escuela.

¿Se suspenden las clases por contingencia mañana?

Aunque la SEP, la UNAM y el IPN sí han llegado a suspender las clases por contingencia ambiental extraordinaria, hasta ahora ninguna de estas instituciones educativas ha comunicado que esto vaya a suceder mañana 17 de febrero de 2026.

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato y universidad deberán acudir a sus planteles de forma habitual, sin embargo se recomienda evitar o reducir las actividades físicas al aire libre.

Cabe recordar que la última vez que se suspendieron las clases por una contingencia ambiental extraordinaria en el Valle de México fue en mayo de 2019, cuando las actividades escolares se frenaron por dos días.

¿Dónde no hay clases mañana 17 de febrero 2026?

Las clases sí se suspendieron para estudiantes de educación básica, quienes continúan disfrutando de un megapuente de cuatro días, por las festividades del Carnaval de Veracruz y Mazatlán 2026:

No hay clases en Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa para educación básica por el carnaval.

Suspensión de clases en todas las escuelas de educación básica de Mazatlán por el carnaval.

Sin embargo en ambos casos, este martes es el último día sin clases, por lo cual los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a sus respectivos planteles el miércoles 18 de febrero de 2026.

