Cancelan Clases Presenciales en Cinco Municipios de BC por Condiciones Climatológicas
El turno vespertino cambiará a modalidad en línea este lunes 16 de febrero en la zona costa de Baja California por pronóstico climatológico
La Secretaría de Educación de Baja California informó que, debido al pronóstico climatológico, se determinó cambiar a modalidad a distancia el turno vespertino este lunes 16 de febrero en la zona costa del estado.
La medida tiene como objetivo reducir la movilidad y priorizar la seguridad del alumnado, así como del personal educativo ante las condiciones meteorológicas previstas.
Clases en línea aplicará solo en cinco municipios
La modalidad en línea será implementada en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, abarcando todos los niveles educativos públicos y privados, incluida educación inicial.
Por su parte, en Mexicali y San Felipe las actividades escolares continuarán de manera presencial.
Las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a mantenerse atentos a la información oficial y, en caso de emergencia, comunicarse al número 9-1-1.
