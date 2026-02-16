Cancelan Clases Presenciales en Cinco Municipios de BC por Condiciones Climatológicas

La Secretaría de Educación de Baja California informó que, debido al pronóstico climatológico, se determinó cambiar a modalidad a distancia el turno vespertino este lunes 16 de febrero en la zona costa del estado.

La medida tiene como objetivo reducir la movilidad y priorizar la seguridad del alumnado, así como del personal educativo ante las condiciones meteorológicas previstas.

Te podría interesar: Ingreso de Frente Frío a Baja California Traerá Heladas, Lluvias y Nieve: ¿Cuándo Ingresa?

Clases en línea aplicará solo en cinco municipios

La modalidad en línea será implementada en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, abarcando todos los niveles educativos públicos y privados, incluida educación inicial.

Por su parte, en Mexicali y San Felipe las actividades escolares continuarán de manera presencial.

Las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a mantenerse atentos a la información oficial y, en caso de emergencia, comunicarse al número 9-1-1.

Historias recomendadas:

APG