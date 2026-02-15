Ingreso de Frente Frío a Baja California Traerá Heladas, Lluvias y Nieve: ¿Cuándo Ingresa?
Un nuevo frente frío ingresará a Baja California con lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y posible caída de nieve en zonas altas
Autoridades de Protección Civil alertaron sobre el ingreso de un nuevo frente frío al estado a partir de este lunes 16 de febrero, el cual traerá lluvias, chubascos y fuertes vientos en distintos municipios.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno impactará principalmente en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.
Pronostican lluvias fuertes, posible nieve y oleaje elevado
Se prevé probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, caída de nieve en zonas serranas y oleaje elevado en la costa occidental del estado.
En el caso de Tijuana y Ensenada, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que las precipitaciones podrían presentarse desde el mediodía del lunes y extenderse hasta el miércoles, acompañadas de rachas de viento.
Como resultado de estas condiciones, autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones, especialmente al conducir, evitar zonas encharcadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Exhortan a reportar emergencias
Protección Civil recordó a la población que, ante cualquier situación de riesgo, se debe llamar al número de emergencias 9-1-1 o utilizar la aplicación “Botón de Emergencia”.
Se estima que los efectos del frente frío disminuyan hacia el jueves 19 de febrero.
