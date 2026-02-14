Nueve Detenidos tras Riña Campal en Zona Río Tijuana; Seis Resultan Lesionados

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de riña campal en la colonia Zona Urbana Río Tijuana, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente involucradas en los hechos.

De acuerdo con información oficial, la Central de Radio alertó sobre varias personas que se encontraban golpeándose sobre la vía pública. Al arribar al sitio, los oficiales observaron a los involucrados quienes, al notar la presencia policial, intentaron retirarse del lugar.

Nueve personas aseguradas y seis lesionados tras la riña

Derivado de la intervención, fueron asegurados Alejandro “N”, de 38 años; Moisés “N”, de 49; Alexander “N”, de 35; Atanael Rober “N”, de 27; Dalia Amairani “N”, de 26; y Floriselva “N”, de 44 años, quienes viajaban a bordo de una vagoneta Jeep Commander color blanco y fueron interceptados a la altura del Hotel.

De manera simultánea, Alber Cristian “N”, de 34 años; Dagoberto Hermilio “N”, de 52; y Juan Daniel “N”, de 31 años, fueron detenidos en Paseo de los Héroes.

Como resultado de los hechos, seis personas resultaron lesionadas; una de ellas fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir sutura en la región cefálica. El vehículo involucrado presentó daños en el parabrisas, presuntamente derivados de la riña, por lo que fue remolcado.

Las nueve personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

APG