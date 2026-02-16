Hombre Privado de la Libertad Escapa y Pide Auxilio en Otay, Tijuana: Hay un Detenido

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un hombre señalado por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de una persona, en hechos registrados en la zona de la garita de Otay, en el área de acceso peatonal en Tijuana.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se originaron alrededor de las 9:00 horas del domingo, cuando la víctima indicó que dos conocidos, identificados como Julio, alias “El Ojitos”, y su primo apodado “El Choco”, le pidieron que los acompañara para realizar un presupuesto de instalación de loseta.

Al ingresar a un domicilio ubicado en la colonia Nueva Tijuana (módulo 4), el afectado manifestó que fue sujetado por ambos individuos, quienes presuntamente lo agredieron físicamente, lo inmovilizaron con cinta aislante gris en manos y pies y lo amenazaron para que entregara una camioneta y dinero de sus cuentas bancarias.

La víctima señaló que permaneció retenida aproximadamente tres horas, hasta que uno de los presuntos agresores le retiró las ataduras y le indicó que lo dejarían ir para que cruzara a Estados Unidos a conseguir el dinero solicitado. En ese momento, logró escapar y pedir ayuda a autoridades migratorias en la línea internacional, lo que derivó en el aviso a la Policía Municipal.

Uno de los presuntos responsables logró huir

Tras recibir el reporte, los oficiales se trasladaron al domicilio señalado, donde localizaron en la puerta del inmueble a un hombre que coincidía con las características descritas por la víctima. Al percatarse de la presencia policial, intentó ingresar al domicilio, siendo asegurado quien se identificó como Luis Eduardo “N”, de 39 años.

Durante la intervención, una segunda persona salió por una ventana lateral y huyó por los techos de viviendas contiguas, sin que fuera posible su localización.

