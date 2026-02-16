¿Cómo Saber si Sale Mi Carro por Doble No Circula en CDMX-Edomex? Así Activas Aviso para Celular

La Contingencia Ambiental ha dejado varados a habitantes de todo el Valle de México, con la aplicación del Doble Hoy No Circula muchos conductores tienen dudas de si su carro está contemplado entre los vehículos "castigados" o puede transitar libremente. Para que no te sorprenda una multa, en N+ te explicamos cómo funciona el aviso del Gobierno de Ciudad de México que te llega a tu celular.

La Ciudad de México cuenta con una alerta en la que da a conocer a los conductores los días que no circula su vehículo por la aplicación del programa Hoy No Circula, con un mensaje que llega directamente a su celular.

Hay que recordar que éste es un programa que busca mejorar la calidad del aire, reduciendo el nivel de emisiones contaminantes de vehículos. Y su aplicación depende de las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México.

De hecho, en una nota ya te explicamos qué vehículos han dejado de circular este lunes 16 de febrero entre las 05:00 y las 22:00 horas, así como qué autos no podrán salir mañana martes 17 de febrero por Contingencia Ambiental.

Recuerda que el Doble Hoy No Circula, aplica sólo cuando se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, sin embargo el programa Hoy No Circula habitual opera todos los días del año en la zona del Valle de México.

¿Cómo saber si mi carro sale por Doble Hoy No Circula en CDMX-Edomex?

Ahora bien, esta alerta vía SMS que depende de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Ciudad de México México, permite conocer qué días no circula tu vehículo en los próximos 6 meses.

Para poder activar este aviso para tu celular, que llega a través de un mensaje de texto a los conductores que se registran en la página del Hoy No Circula, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página web: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/index.xhtml del Gobierno de Ciudad de México

Selecciona la opción de tu "Holograma"

Selecciona el dígito que corresponde a la terminación de tu placa.

Da clic en "Consultar"

En la parte inferior coloca el número de tu celular a 10 dígitos

Confirma el número de tu celular y da clic en "Continuar"

Para saber si has hecho el registro correctamente, es importante que te aparezca un letrero con la leyenda "Suscripción Exitosa", y el siguiente mensaje.

"Recibirás notificaciones SMS cuando tu vehículo con Holograma (00, 0, 1 o 2) y último dígito de tu placa no circule por una situación extraordinaria, por ejemplo, una contingencia ambiental".

¿Cómo darse de baja de las alertas del Hoy No Circula CDMX para celular?

En caso de que desees cancelar la suscripción a este servicio de notificaciones SMS del Hoy No Circula, puedes hacerlo al enviar un mensaje de texto desde tu celular con la palabra "BAJA NOCIRCULA" al 51515.

Es importante que lo hagas desde la línea en la cual hiciste el registro en la página del Hoy No Circula.

¿Qué necesito para saber si mi carro está "castigado" por Hoy No Circula?

Para que puedas conocer si tu vehículo está contemplado entre los vehículos que descansan por Hoy No Circula en el Valle de México, debes conocer tres datos:

Color del engomado del vehículo

Último algoritmo número de la placa de circulación

Número del holograma de verificación vehicular (00, 0, 1 y 2)

