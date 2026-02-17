¿Sigue Doble No Circula Mañana 18 de Febrero por Contingencia? Así Es Restricción en CDMX-Edomex

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México y para que sepas si debes o no guardar tu carro, acá te explicamos si seguirá el Doble Hoy No Circula mañana 18 de febrero de 2026 o cómo funciona la restricción en la CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que continúa la Fase 1 y el Doble No Circula este martes, debido a que persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá el calor con baja humedad, condiciones que favorecen la acumulación de precursores de ozono y la formación de este contaminante.

Por ello, es importante que los automovilistas estén pendientes de cómo aplica el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en caso de que la terminación de placas, holograma y engomado de su carro no deba circular mañana en CDMX y Edomex.

¿Seguirá el Doble Hoy No Circula el 18 de febrero 2026?

Debido a las condiciones climáticas en el Valle de México, además de los incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl que han afectado a la CDMX, lo más probable es que se mantenga la Fase 1 de contingencia ambiental, así como el Doble No Circula mañana 18 de febrero de 2026.

Sin embargo, se recomienda esperar a los próximos boletines de CAMe, los cuales se publicarán alrededor de las 3 de la tarde y a las 8 de la noche de este martes, para conocer si operará el programa doble o normal.

¿Cómo aplica el Doble No Circula mañana 18 de febrero 2026?

Si la Contingencia Ambiental se mantiene hasta las 8 de la noche, este miércoles no circulan los siguientes carros en la CDMX y Edomex, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los vehículos con holograma 2 .

. Autos con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 4, 5, 7, 9 .

y terminación de . Carros con holograma 0 y 00 , engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4 .

, engomado y terminación de placas . Vehículos con placas foráneas no circulan, checa aquí cuáles son.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON .

a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya . Todos los carros sin holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico.

Hoy No Circula 18 de febrero 2026 sin contingencia

En caso de que la contingencia ambiental se suspenda en las próximas horas, el No Circula mañana 18 de febrero se aplicará de forma habitual, por lo que solo afectará a los carros con los siguientes elementos:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4.

El horario del Doble No Circula y del programa normal va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

