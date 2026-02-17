CAMe Suspende la Contingencia Ambiental por Ozono en CDMX y Edomex Hoy 17 de Febrero 2026

Este martes, 17 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a partir de las 18:00 horas.

La medida se tomó con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Mejoran las condiciones atmosféricas

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó cambios favorables en las condiciones meteorológicas que permitieron levantar las restricciones. Un sistema de alta presión que había afectado a la zona metropolitana durante varios días desplazó su centro hacia el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema provocó un incremento en la velocidad del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en altura. Esto permitió que aumentara la ventilación y que la dispersión de los contaminantes fuera mayor a los días previos.

Además, se registró entrada de humedad a la región, lo cual se observó en el proceso de formación de nubosidad en zonas montañosas.

Autoridades vigilarán la calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México mantendrán monitoreo constante sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Las dependencias agradecieron a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones durante el periodo de contingencia.

¿Qué pasa con el Hoy No Circula?

Para este martes, 18 de febrero, el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, sin las restricciones adicionales que se implementan durante las fases de contingencia ambiental.

