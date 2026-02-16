“Enero 2026, el Más Seguro en 11 Años”: Disminuyen 19% Delitos de Alto Impacto en CDMX

Este lunes, 16 de febrero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el Informe de Seguridad correspondiente al mes de enero.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que el mes de enero de 2026 fue "el mejor inicio del año para la seguridad" en la capital del país.

Este enero es el más seguro desde hace 11 años en la Ciudad de México, los delitos de alto impacto comparado el mes de enero de 2026 con enero de 2025, disminuyeron 19 por ciento y comparado con 2019 disminuyeron 68 por ciento.

Explicó que el promedio diario de delitos de hace un año, enero de 2025, fue de 59 diarios, y este año bajó a 47 diarios, es decir una disminución del 11% de enero 2026 a enero 2025.

Destacó que además de la seguridad, hay otros ejes fundamentales para la ciudad, paralelamente, entre ellos la política social, de medio ambiente e infraestructura.

CDMX recibe al Mundial 2026 con más de mil obras

Respecto al Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo que se recibe el evento deportivo con más de mil obras que beneficiarán a los capitalinos.

Este año, pues este año vamos a recibir al Mundial en unos cuantos meses, unos cuantos días ya tenemos el mundial de futbol en la Ciudad de México y lo estamos recibiendo con más de mil obras que tiene la ciudad que tienen que ver con la pavimentación, con la iluminación, como les decía con la rehabilitación y renovación de escuelas, con la transformación del espacio público y con garantizando derechos plenos en las zonas en donde no lo hay.

