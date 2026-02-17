¿Las Motos Circulan en Contingencia Ambiental? En Este Momento Entran en el Doble Hoy No Circula

El Valle de México continúa con altos niveles de contaminación, y una de las preguntas que más se hacen las personas es si las motos circulan en contingencia ambiental. Por ello, acá en N+ te decimos en qué momento entran en el programa Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

Desde el pasado jueves, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, debido a una muy mala calidad del aire reportada en la mayoría de las estaciones de monitoreo del SIMAT, por lo cual el Doble No Circula se aplicó el viernes, sábado, lunes y este martes.

De esta manera, es importante que los motociclistas sepan si su moto entra en el programa Hoy No Circula y en qué fase de contingencia ambiental deben dejar de circular para contribuir a reducir la emisión de contaminantes.

¿Las motos entran en el Hoy No Circula?

Las motocicletas no tienen restricción del Hoy No Circula en ningún día de la semana, por lo cual pueden transitar en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con las reglas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Sin embargo los motociclistas sí deben estar pendientes de la información de CAMe pues en caso de contingencia ambiental pueden llegar a verse afectados y hasta multados en caso de no cumplir con el reglamento.

¿Las motos circulan en contingencia?

En Fase 1 de contingencia ambiental, las motocicletas tienen permitido circular en las calles de CDMX y Edomex, sin importar la terminación de su placa. Sin embargo, en Fase 2 sí se restringe la circulación del 50% de las motos, en un horario de 5 am a 10 pm.

El Doble No Circula para motos durante Fase 2 de contingencia aplica de acuerdo con la terminación de matrícula, es decir que un día no pueden circular las motos cuyo último dígito numérico de la placa sea par y al otro non, mientras que las motocicletas que no cuentan con placa no pueden circular.

Las únicas motocicletas que quedan exentas del Doble Hoy No Circula son las unidades eléctricas y las que prestan servicios públicos del gobierno, de acuerdo con las bases del programa para responder ante contingencias ambientales.

Pese a que el Valle de México cumple su sexto día con altos niveles de contaminación, hasta ahora no ha sido necesaria la implementación de la Fase 2 de contingencia ambiental, la cual se aplica cuando la calidad del aire alcanza los 200 ppb de ozono o partículas.

