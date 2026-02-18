Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora Difunden Caso de Nancy Guthrie, Secuestrada en EUA

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora publicó en redes sociales una ficha de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años secuestrada el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona.

La organización mexicana, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado fronterizo, compartió la imagen de Guthrie con datos de su desaparición y solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Llamado a la ciudadanía para aportar información

En la publicación, el colectivo proporcionó un número de contacto (662 341 56 16) y una dirección de correo electrónico (madresbuscadorasdesonora@gmail.com) para que cualquier persona con información pueda comunicarse de manera anónima.

"Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha de búsqueda de nuestros desaparecidos y así poderlos traer de vuelta a casa si alguien tiene alguna información que nos ayuda a dar con su paradero pueden llamar anónimamente", indica el mensaje del colectivo.

La ficha incluye la fotografía de Nancy Guthrie y especifica que desapareció en Tucson, Arizona, el 1 de febrero de 2026.

Búsqueda alcanza dimensión binacional

El colectivo sonorense trabaja principalmente en la localización de personas desaparecidas en su estado, que comparte frontera con Arizona.

El caso de Nancy Guthrie ha acumulado 17 días de investigación por parte de autoridades estadounidenses. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó el martes que el FBI tiene un equipo internacional trabajando en México, aunque no especificó si está directamente vinculado a este caso.

Guthrie es madre de la conductora del programa "Today" de NBC, Savannah Guthrie, y desapareció tras regresar de una cena familiar. El FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su localización, además de otros 100 mil dólares que estaría donando un abogado.

