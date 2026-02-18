¿Qué Pasó con X Hoy? Miles de Usuarios Reportan Problemas en la Plataforma

La red social X presentó fallas por segunda ocasión en lo que va de esta semana. Este 18 de febrero de 2026, miles de usuarios comenzaron a reportar problemas para ingresar y actualizar contenido.

X sufre fallas. Foto: Downdetector

En cuestión de minutos, Downdetector registró cientos de avisos de error.

Hasta el 18 de febrero de 2026, los usuarios de X (anteriormente Twitter) reportaron interrupciones significativas del servicio y problemas técnicos. El evento más evidente ocurrió el lunes 16 de febrero de 2026, cuando una interrupción generalizada afectó a miles de usuarios en todo el mundo.

Problemas recientes en febrero de 2026

Las interrupciones generalizadas del 16 de febrero afectaron a más de 40 mil usuarios en Estados Unidos y miles más en otras partes del mundo reportaron que la plataforma era inaccesible.

¿Qué errores han presentado usuarios en X?

Entre los errores que más se han reportado por usuarios está que "no carga", debido a que muchos internautas se encontraron con una pantalla negra con el logotipo de X o mensajes de error como "Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa" e "Intenta recargar".

En los informes de Downdetector se incluyeron:

Fallos de la aplicación

Entre el 53% y el 57% de los usuarios tuvieron problemas con la aplicación móvil.

Problemas con el feed/cronología

Aproximadamente entre el 20% y el 22% no pudieron actualizar sus feeds de inicio ni ver nuevas publicaciones.

Accesibilidad del sitio web

Entre el 16 % y el 18 % reportaron problemas específicamente con la versión de escritorio.

Problemas recurrentes de estabilidad

Esta ha sido otra interrupción importante de 2026, tras incidentes similares el 13 de enero (más de 24 mil reportes) y el 16 de enero (más de 74 mil reportes).

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI