Joven Presuntamente Roba Medicamento a su Abuela e Intoxica a Compañeros en Escuela de Veracruz

En Xalapa, se reportó una importante movilización de cuerpos de emergencias y auxilio durante la mañana de este martes 9 de diciembre, esto para atender un reporte recibido a la línea de emergencias del 911, el cual indicaba que varios alumnos presentaban malestares generales, cuestiones que activó las alarmas esta mañana en la ciudad capital.

Fueron un total cinco alumnos de la Telesecundaria Emiliano Zapata, ubicada en la calle Manuel M. Ponce de la colonia Ampliación Renacimiento de Xalapa, los que presentaron síntomas y malestares después de que presuntamente uno de sus compañeros les ofreciera un medicamento de uso geriátrico que habría tomado de los fármacos de su abuela.

Elementos del Grupo Panteras y del Escuadrón Nacional de Rescate acudieron al plantel para valorar a los menores; cuatro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que otro de ellos se retiró acompañado de sus padres.

Otra intoxicación reciente ocurrida en una escuela de Veracruz

En Orizaba, el pasado miércoles 13 de noviembre, un llamado al número de emergencias 911, reportó un presunto caso de intoxicación en una institución educativa de dicha ciudad de la zona de las altas montañas de Veracruz.

Los hechos tuvieron lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria General “Margarita Maza de Juárez”, en la ciudad de Orizaba, de acuerdo con los primeros reportes, un estudiante menor de edad, del turno vespertino, habría presentado síntomas de presunta intoxicación por sustancias ilícitas dentro de la institución educativa.

Al punto se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Orizaba, ellos se encargaron de brindar los primeros auxilios y trasladaron al menor a un hospital de la región para su valoración médica y brindarle la atención correspondiente.

Con información de Denisse López y Carlos Da Silva | N+

