¿Se Cayó X Hoy 16 de Febrero de 2026? Reportan Estas Fallas y No Cargan los Posts

¡No se trata de tu internet! Hoy, 16 de febrero de 2026, usuarios reportaron la caída de la red social X, en N+ te contamos qué pasó y cuáles son los problemas que se presentan.

De acuerdo con datos de Downdetector, el volumen de notificaciones sobre problemas superó el comportamiento habitual, por lo que el portal registra incidentes cuando la cantidad de reportes enviados por los usuarios rebasa el promedio típico.

Los problemas que reportaron fueron los siguientes:

60% problemas en el feed, donde las publicaciones no cargan o aparecen mensajes de error.

30% fallas en la aplicación móvil, incluyendo lentitud o imposibilidad de actualizar contenido.

10% inconvenientes al iniciar sesión.

El inicio de X marca error en algunos usuarios. Foto: captura de pantalla, X

La red social X no había emitido un posicionamiento oficial inmediato al momento de los primeros reportes. Cabe señalar que en otras redes sociales, los usuarios señalaron que el contenido no se actualiza correctamente en X y que algunas funciones presentan intermitencias.

