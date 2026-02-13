¿El Pre-registro Conavi 2026 Aplica para Casas en CDMX? Esto Debes Saber

¿Buscas una casa o departamento? Considera que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el pre-registro en línea general y en N+ te compartimos si aplicará para obtener una vivienda en la Ciudad de México (CDMX).

El programa Vivienda para el Bienestar (PVB) 2026 es para la gente que busca un hogar y que no han tenido la posibilidad de acceder debido a los altos costos. De acuerdo con el Gobierno Federal, quienes son considerados en situación de vulnerabilidad como mujeres jefas de familia, la población afromexicana, indígena, así como personas con discapacidad son considerados con prioridad.

Recuerda que este trámite es completamente gratuito, directo y no debe haber intermediarios. El pre-registro debe hacerse solamente por el sitio oficial, cuyo link es preregistropvb.conavi.gob.mx. Lo puedes llevar a cabo desde una computadora, celular o cualquier dispositivo con acceso a internet.

El pre-registro en línea tiene objetivo principal es recabar información sobre la demanda de vivienda en distintas regiones del país. Con estos datos, las autoridades podrán identificar las zonas donde existe mayor interés y planear la construcción de casas o departamentos conforme a esa demanda.

¿El pre-registro aplica para obtener una casa en la CDMX?

En N+ contactamos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para saber si también contemplará para obtener una propiedad en la capital, sin embargo, un punto importante a tomar en cuenta es que el Programa de Vivienda para el Bienestar 2025 no contempla a la CDMX.

En el caso de quienes residan en la capital del país, deberán acudir directamente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), organismo encargado de los programas habitacionales en la entidad.

Para más información sobre vivienda en la CDMX, puedes consultar el portal oficial del INVI en https://www.invi.cdmx.gob.mx/.

