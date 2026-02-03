España se Suma a Australia en Prohibir Redes Sociales Para los Menores

Este martes 3 de febrero de 2026, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Con esta medida, España se convierte en uno de los primeros países europeos en anunciar una prohibición de este tipo, tras que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país del mundo en implementar dicha restricción.

Grecia, según fuentes gubernamentales de alto rango, está próxima a anunciar una prohibición similar para menores de 15 años, aunque al momento no ha sido confirmada oficialmente.

No solo prohibir: las medidas que España prepara

La prohibición forma parte de un paquete regulatorio más amplio. Sánchez argumentó que los menores se encuentran expuestos a espacios digitales donde no deberían estar sin supervisión adulta. Los gobiernos que promueven estas medidas sostienen que las plataformas están diseñadas para generar adicción y exponer a los niños a contenidos nocivos.

Video: Ante Prohibición de Redes Sociales a Jóvenes en Australia, Adolescentes Dicen Que Serán Silenciados.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", afirmó el mandatario durante su intervención en Dubái.

El Gobierno español también presentará un proyecto de ley que buscaría responsabilizar personalmente a los ejecutivos de las redes sociales por contenidos ilegales y de incitación al odio, y tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales.

Entre las medidas propuestas figuran un sistema de verificación de edad más riguroso que las casillas de verificación estándar y un mecanismo para rastrear discursos de odio en línea. El proceso legislativo comenzará la próxima semana, mediante una modificación de un proyecto de ley existente sobre protección digital de menores que se debate actualmente en el Congreso de los Diputados.

Representantes de las principales plataformas —X, Google, TikTok, Snapchat y Meta— no respondieron de manera inmediata a las solicitudes de comentarios sobre las medidas propuestas.

Europa se mueve: la coalición que une a seis países

España no actúa de manera aislada. Sánchez anunció que el país se ha integrado en una agrupación de seis naciones europeas que denomina "Coalición de los Digitalmente Dispuestos", con el objetivo de coordinar y hacer cumplir regulación transfronteriza sobre redes sociales.

La primera reunión de esta coalición se celebrará en los próximos días, aunque Sánchez no reveló la identidad de los países miembros ni su oficina proporcionó esa información al ser solicitada.

Francia y el Reino Unido también evalúan medidas similares. El Parlamento francés está tramitando una ley para prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, mientras que las autoridades británicas prefieren observar los resultados de la prohibición australiana antes de dar pasos legislativos.

Este escenario se desarrolla en el marco de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que entró en vigor a principios de 2024 y exige a las plataformas moderar contenidos, aunque los críticos señalan que dicha regulación genera tensiones entre gobernanza responsable y preocupaciones por la censura.

Cinco millones de cuentas: lo que ya sucedió en Australia

Australia dio las primeras señales de lo que puede significar este tipo de regulación en la práctica. Tras la entrada en vigor de la prohibición para menores de 16 años en diciembre, las empresas propietarias de las plataformas desactivaron colectivamente casi 5 millones de cuentas pertenecientes a adolescentes, según datos del regulador de internet australiano.

Nota recomendada: Apagón de Redes Sociales en Australia: Cierran 5 Millones de Cuentas de Adolescentes

El volumen de cuentas desactivadas sugiere que este modelo de regulación puede tener un impacto considerable en el acceso de los menores a estas plataformas.

Entre censura y protección: un debate que divide a España

La iniciativa no está libre de cuestionamientos. El partido Vox, a través de su portavoz parlamentaria Pepa Millán, argumentó que la regulación responde a intereses políticos antes que a una genuina preocupación por los menores, señalando que las medidas sirven para consolidar el control gubernamental sobre la narrativa en los medios de comunicación.

En cambio, parte de la ciudadanía respalda los cambios. Miguel Abad, un estudiante de 19 años residente en Madrid, se mostró a favor de la medida.

Es una buena medida para poder fomentar que los niños jueguen entre ellos y no estén con los móviles en los parques

Una encuesta de Ipsos, realizada en 30 países y publicada en agosto del año pasado, revela que alrededor del 82% de los españoles cree que debería prohibirse el uso de redes sociales para menores de 14 años. Este porcentaje ha aumentado desde el 73% registrado en 2024, lo que indica un creciente consenso ciudadano a favor de la regulación.

El debate se ha intensificado en los últimos meses tras la explosión de contenido generado por inteligencia artificial en línea. Tras reportes de que el chatbot Grok, desarrollado por Elon Musk, ha generado imágenes sexuales no consentidas —incluidas las de menores—, la discusión sobre la regulación digital ha cobrado mayor intensidad. Las autoridades españolas anunciaron que los fiscales estudiarían posibles infracciones legales cometidas por Grok, así como por TikTok e Instagram, parte de Meta.

Con información de Reuters.

Historias recomendadas:

CT