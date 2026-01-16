Apagón de Redes Sociales en Australia: Cierran 5 Millones de Cuentas de Adolescentes

Australia se ha convertido en el primer país que prohibe las redes sociales a los niños y los adolescentes menores de 16 años. Hasta ahora las empresas tecnológicas han cerrado 4.7 millones de cuentas de redes sociales.

Australia, el país donde los niños ya no tienen redes sociales

Australia ha obligado a las grandes plataformas, como Meta, TikTok o YouTube, a impedir que niños y adolescentes tengan cuentas en sus sitios. La innovadora legislación, que entró en vigor el 10 de diciembre, nació con el fin de prevenir los efectos nocivos de las redes sociales en los menores de edad.

Julie Inman Grant, comisionada australiana de eSafety, señaló que las cifras iniciales indican que las redes sociales han tomado medidas efectivas para impedir que los menores australianos tengan cuentas. Hasta ahora, se han desactivado 4.7 millones de perfiles.

Está claro que la orientación normativa de seguridad en línea y su colaboración con las plataformas ya están dando resultados significativos.

Adolescentes se han quedado sin redes sociales en Australia. Foto: AFP

De no tomar las medidas correspondientes, las empresas tecnológicas pueden enfrentar multas equivalentes a los 33 millones de dólares estadounidenses, 581 millones de pesos.

Solamente Meta cerró cientos de miles de cuentas

La corporación Meta, del multimillonario Mark Zuckerberg, declaró que suspendió 331 mil cuentas de menores en Instagram, así como 173 mil de Facebook y 40 mil de Threads, todas durante los días previos al 11 de diciembre.

Pero no basta con cerrar las cuentas de redes sociales de los niños y adolescentes. Las empresas también deberán vigilar que no eludan los actuales candados y abran nuevas cuentas de forma clandestina.

Al respecto, la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia dijo que las plataformas deben avanzar en la verificación de edad, aunque admite que esta medida lleva tiempo. Inman Grant declaró al respecto:

También es responsabilidad de la industria evitar la elusión, tal y como se describe en las directrices de la industria de eSafety.

La comisionada señaló que es demasiado pronto para decir si las empresas tecnológicas están cumpliendo sus obligaciones completamente, pero que hay ya señales alentadoras:

Aunque algunos niños pueden encontrar formas creativas de permanecer en las redes sociales, es importante recordar que, al igual que otras leyes de seguridad que tenemos en la sociedad, el éxito se mide por la reducción del daño y el restablecimiento de las normas culturales.

