Donald Trump Recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca; Así el Primer Encuentro

Este martes, 3 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras varios desencuentros, y a puerta cerrada sin acceso a la prensa.

Mediante redes sociales, la Presidencia colombiana difundió fotografías oficiales que muestran a Trump y Petro estrechándose la mano en la Columnata Oeste y luego sentados en la Oficina Oval.

#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos.



📍Oficina Oval

📸: Gobierno de Colombia pic.twitter.com/IyKpFwAlSG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Horas antes del encuentro, el Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', solicitado por un tribunal federal en Texas por tráfico de cocaína.

Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, sin embargo, no tuvo una recepción de alto perfil como la del salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.

Video: Trump Recibe Hoy en la Casa Blanca a Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Esta mañana, Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca para una reunión con Trump, que será decisiva para la relación bilateral tras un año de sonados desencuentros, en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.

Petro llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 horas (local) de en una camioneta del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia.

El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense. Se sabe que le obsequiará a Trump una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.

Noticia relacionada: Trump Afirma que Petro “Cambió su Actitud” Desde la Captura de Nicolás Maduro

Asuntos a tratar entre Trump y Petro

Este mismo martes, Trump afirmó que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.

Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.

Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2,000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.

El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.

Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.

La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".

Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario.

"El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó.

¿Cómo se deterioró la relación de Trump y Petro?

La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.

Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.

En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.

Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+ y EFE.

Rar

