Trump Afirma que Petro “Cambió su Actitud” Desde la Captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes, en la víspera de su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que éste ha cambiado “mucho su actitud” desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que espera tener una buena reunión, en la que discutieran sobre narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tendrá este martes en Washington acudirá a la Casa Blanca para una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el fin de pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral.

Colombia y Estados Unidos tienen una estrecha relación basada en la dinámica comercial y la cooperación en seguridad y lucha contra las drogas, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, viven en crisis por las diferencias entre los dos mandatarios sobre la política migratoria, la guerra contra el narcotráfico y la intervención de Estados Unidos en Venezuela, entre otros asuntos.

Los desacuerdos entre Colombia y EUA

Los desacuerdos llegaron al punto de que a mediados de septiembre pasado Washington sacó a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, la llamada ‘certificación’; días después le retiró el visado a Petro y el 24 de octubre el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto a personas de su círculo, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

“Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”, dijo Petro el pasado martes en un discurso al referirse al encuentro de mañana con Trump, a quien espera hablar, “de tú a tú” y proponer una alianza energética con “energías limpias”, un tema al cual no es muy sensible el mandatario anfitrión.

El encuentro de ambos, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte, y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, fue acordado en una llamada telefónica que tuvieron el pasado 7 de enero para rebajar la tensión en un momento en que todo parecía ir a peor.

A esa presión contribuyó la captura en Caracas cuatro días antes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y las insinuaciones hechas semanas atrás por Trump de que el mandatario colombiano podría ser el “siguiente”.

“Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa”, manifestó Petro el domingo antes de viajar a Washington a donde partió con «optimismo» y de donde dijo que espera volver “con buenas noticias”.

