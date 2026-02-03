Inicio Nacional Politica Sheinbaum Niega Investigación contra Adán Augusto López en FGR y Secretaría Anticorrupción

Sheinbaum Niega Investigación contra Adán Augusto López en FGR y Secretaría Anticorrupción

La presidenta Sheinbaum señala que ni la FGR ni la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno investigan al senador Adán Augusto López Hernández

Senador Adán Augusto López Hernández

Senador Adán Augusto López Hernández. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el senador Adán Augusto López Hernández tenga alguna investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En la conferencia mañanera de hoy, 3 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del Gobierno de México, previos o ahora" y "no tiene la Secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiera presentar una denuncia, que la presente, pero no tiene ninguna denuncia”.

La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, sino que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación.

