Sheinbaum Niega Investigación contra Adán Augusto López en FGR y Secretaría Anticorrupción
La presidenta Sheinbaum señala que ni la FGR ni la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno investigan al senador Adán Augusto López Hernández
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el senador Adán Augusto López Hernández tenga alguna investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- En contexto: Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su lugar lo asumió el senador Ignacio Mier Velasco.
- El lunes, la presidenta Sheinbaum señaló que fue una decisión de el mismo Adán Augusto López y que se lo había comunicado a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
- Este martes, Ignacio Mier Velasco encabezó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “para organizar los trabajos del inicio del periodo ordinario”.
En la conferencia mañanera de hoy, 3 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del Gobierno de México, previos o ahora" y "no tiene la Secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiera presentar una denuncia, que la presente, pero no tiene ninguna denuncia”.
La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, sino que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación.
