Secuestro de Nancy Guthrie: Sheriff Dice que el FBI Tiene un Equipo Trabajando en México

Este martes 17 de febrero de 2026, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, reveló que el FBI tiene un equipo internacional trabajando en México, en el día 17 de la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie.

La declaración surgió cuando Nanos fue cuestionado por segunda ocasión sobre la posibilidad de que la mujer de 84 años se encontrara en México y si había contacto con autoridades mexicanas para colaborar en la búsqueda.

"Se sabe que el FBI tiene un equipo internacional trabajando en México", respondió el alguacil, quien añadió que su oficina trabaja constantemente en colaboración con el Consulado de México en Tucson y que sus equipos están al tanto de las capacidades de las autoridades mexicanas.

La revelación se produce después de que el programa TMZ reportara haber recibido un cuarto correo de una persona que asegura haber visto a Nancy Guthrie con su secuestrador y otras personas involucradas al sur de la frontera de Arizona, supuestamente en México.

Video: FBI Revela Video de Sujeto Armado en Casa de Nancy Guthrie; Recuperan Imágenes Borradas.

Pruebas de ADN no dan resultados positivos

Las autoridades confirmaron que las pruebas de ADN realizadas en un laboratorio de Florida no dieron ningún resultado positivo con el ADN encontrado en la vivienda de Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez el 31 de enero en su residencia en Tucson.

Un guante descubierto a varias millas del hogar tampoco arrojó coincidencias. Nanos explicó que aunque encontraron ADN en el guante, no saben de quién es y ahora deben decidir qué hacer con esa evidencia, que podría estar relacionada con otro caso dentro del condado.

Familia queda descartada como sospechosa

El alguacil resaltó que la familia quedó completamente descartada como posible sospechosa, incluyendo a los cónyuges.

"Son víctimas en el caso y han cooperado desde el primer día", aseguró Nanos, quien confirmó que no se ha detectado a ningún sospechoso hasta el momento.

Nota relacionada: Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

Las autoridades continúan analizando el ADN encontrado dentro de la vivienda mientras mantienen activas múltiples líneas de investigación.

Colaboración con Walmart y rastreo de marcapasos

Los investigadores trabajan con la cadena Walmart para tratar de identificar al sospechoso, ya que se cree que la mochila que portaba en el video captado por cámaras de timbre fue adquirida en esa tienda. El presunto responsable fue visto con una mochila negra marca "Ozark Trail Hiker Pack".

Las autoridades también colaboran con el fabricante del marcapasos de Nancy y expertos en el tema para intentar localizar el dispositivo médico que porta la mujer.

A pesar de al menos dos operativos realizados en el condado Pima, uno el martes por la noche y otro el viernes por la noche, las autoridades no han tenido avances significativos.

Nota recomendada: Cronología del Secuestro de Nancy Guthrie, Madre de la Presentadora de Today, Savannah Guthrie

Recompensa se amplía

Además de los 100 mil dólares que ofrece el FBI, un abogado estaría donando aproximadamente 100 mil dólares adicionales para aquella persona que dé con el paradero de Nancy Guthrie.

La mañana del martes 17 de febrero, la residencia y escena del crimen registró mucho movimiento cuando varios vehículos llegaron a la propiedad. Medios locales reportan que la familia ha recibido varias notas de rescate exigiendo 6 millones de dólares por su liberación.

Cuando fue cuestionado sobre si tenía evidencia para saber si Nancy continuaba con vida, el alguacil respondió que se enfocan en si hay evidencia de que ya no estuviera con vida, y que obviamente seguirían buscándola.

Historias recomendadas:

CT