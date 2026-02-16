Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

La familia de Nancy Guthrie fue absuelta como posibles sospechosos de su secuestro, dio a conocer el lunes 16 de febrero de 2026 el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, mientras el caso que involucra a la madre de la copresentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, entraba en su tercera semana. Así lo dio a conocer el funcionario.

La familia de Guthrie, que incluye a todos los hermanos y cónyuges han cooperado y han sido amables mientras las autoridades investigan el secuestro

Nanos afirmó que la familia Guthrie ha sido "completamente cooperativa" y que son las víctimas en este caso.

Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino cruel. La familia Guthrie es, simple y llanamente, víctima. Por favor, les ruego a los medios de comunicación que respeten su profesión e informen con compasión y profesionalismo

Con información de N+

