Inicio Internacional Estados unidos Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

|

N+

-

Los investigadores también indicaron que el FBI espera subir un perfil de ADN masculino desconocido, desarrollado a partir de un guante encontrado cerca de donde desapareció Nancy Guthrie

Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

Sheriff del Condado de Pima Exonera a la Familia de Nancy Guthrie de su Desaparición

COMPARTE:

La familia de Nancy Guthrie fue absuelta como posibles sospechosos de su secuestro, dio a conocer el lunes 16 de febrero de 2026 el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, mientras el caso que involucra a la madre de la copresentadora del programa "Today", Savannah Guthrie, entraba en su tercera semana. Así lo dio a conocer el funcionario.

La familia de Guthrie, que incluye a todos los hermanos y cónyuges han cooperado y han sido amables mientras las autoridades investigan el secuestro

Nanos afirmó que la familia Guthrie ha sido "completamente cooperativa" y que son las víctimas en este caso.

Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino cruel. La familia Guthrie es, simple y llanamente, víctima. Por favor, les ruego a los medios de comunicación que respeten su profesión e informen con compasión y profesionalismo

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI
 

Justicia Internacional
Cargando...
Inicio Internacional Estados unidos Sheriff del condado de pima exonera a la familia de nancy guthrie de su desaparicion