Hallan ADN Desconocido en Propiedad de Nancy Guthrie, Madre de la Presentadora Savannah Guthrie

Este viernes las autoridades del Condado de Pima informaron que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, ni a personas cercanas con ella en su propiedad.

Aunque no se reveló el lugar preciso donde fue hallado el material genético, de acuerdo con el Departamento de policía local, los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece.

El hallazgo se da en medio de la investigación en curso, en la que el Departamento sigue recabando pruebas, incluyendo videos que se podrían relacionar con el secuestro de Nancy.

Las autoridades informaron que mandarán un mensaje adicional a los residentes del vecindario de Guthrie mediante la aplicación Neighbors para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad.

El equipo de mantenimiento de piscinas fue visto este viernes en la casa de Guthrie.

Esta es la primera visita de la compañía a la propiedad, efectuada a petición de la familia, y con la presencia del Departamento del Sheriff durante el servicio.

Investigaciones siguen abiertas

Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades buscan establecer si el ADN encontrado está relacionado con el caso e investigan más pistas que permitan esclarecer los hechos.

Por la noche el Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó que se llevaban a cabo actividades policiales en una residencia cerca de E Orange Grove Rd y N First Ave en relación con el caso, pero indicó que por ser una investigación conjunta, a petición del FBI no se disponía de más información hasta el momento.

Desaparición

Nancy Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas.

La familia supo de la desaparición de la mujer luego de recibir un informe de que no acudió a la iglesia la mañana del domingo, como habitualmente lo hacía, e inmediatamente comunicó el hecho a las autoridades.

