Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz Presenta Denuncia contra 3 Personas en Fiscalía de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó una denuncia en la Fiscalía de Michoacán en contra del exgobernador Leonel Godoy Rangel, del senador Raúl Morón y del exalcalde Ignacio Campos, a quienes responsabiliza del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En vida, Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua. Entonces, hoy vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía con elementos, creo yo suficientes, para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar.

Así lo expresó Quiroz, quien refirió que si realmente no hay nada que los vincule con el homicidio, “pues que vengan, que si no hay nada que temer que vengan a declarar”.

Línea política en las investigaciones

La presidenta municipal de Uruapan también dio a conocer que pidió al fiscal estatal, Carlos Torres Piña, que no se descarte la línea política en el homicidio de su esposo, para poder dar con el autor intelectual del crimen.

“Es muy importante recalcar que no podemos dejar de lado la línea política, porque Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, indicó.

Grecia Quiroz dijo también que no les importa que se aproximen temas electorales: “no nos importa que ellos estén o quieran participar para una gubernatura o para cualquier puesto que se viene próximamente”.

Detenidos por caso Carlos Manzo

Horas antes de que la alcaldesa presentara la denuncia, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que fueron detenidas en Tarímbaro tres personas más que presuntamente podrían estar involucradas en el asesinato de Carlos Manzo.

Dijo que los detenidos forman parte de una célula criminal encabezada por Baruk “N”, alias Caos, detenido en diciembre pasado, que operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan. Dijo que habrá que esperar al final de las investigaciones.

Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades.

Añadió que la Fiscalía es la que tiene que determinar si los tres denunciados tienen que acudir a declarar.

“Y pues no hacer de esto un tema político, digamos de debate político, sino de justicia, que se haga justicia la muerte de Carlos Manzo, que, hasta ahora, pues hay ya muchísimos detenidos, incluso personas pues que lamentablemente estaban cerca”, añadió la mandataria nacional.

Grecia Quiroz no descartó contender por la gubernatura de Michoacán, pero dijo que espera los tiempos y que lo analizará en su momento.

