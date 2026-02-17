Congreso de Perú Destituye al Presidente Interino José Jerí Por Amplia Mayoría

El Congreso de Perú destituyó este martes 17 de febrero de 2026 al presidente interino José Jerí mediante una moción de censura que obtuvo amplio respaldo legislativo.

La votación registró 75 votos a favor de la destitución, 24 en contra y 3 abstenciones. Jerí llevaba apenas cuatro meses en el cargo, al que había llegado el 10 de octubre de 2025.

Investigación fiscal detona remoción presidencial

La fiscalía peruana abrió en enero una investigación preliminar contra Jerí por presunta corrupción. El proceso judicial se originó a raíz de citas que el mandatario mantuvo con dos empresarios chinos, encuentros de los cuales no informó oficialmente.

Jerí, de 39 años, había asumido la presidencia cuando era titular del Congreso, tras la destitución de su antecesora Dina Boluarte, quien gobernó entre 2022 y 2025. La salida de Boluarte ocurrió en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que continúa sin resolverse.

Nueva crisis política a dos meses de elecciones

La remoción de Jerí se produce a dos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril. El Parlamento deberá ahora escoger a un nuevo mandatario entre los legisladores.

El presidente electo tendrá la responsabilidad de dirigir el país hasta el 28 de julio, fecha en que deberá entregar el cargo al ganador de los comicios presidenciales.

Perú acumula siete presidentes desde 2018

Este episodio suma un nuevo capítulo a la inestabilidad política que atraviesa la nación sudamericana. Desde 2018, Perú ha tenido siete presidentes bajo diferentes circunstancias.

Cuatro mandatarios fueron removidos por el Parlamento —Jerí es el cuarto caso—, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solamente un presidente interino logró completar su mandato.

Según la legislación peruana, Jerí retornará a su cargo como legislador hasta el 28 de julio, cuando también asuma funciones el nuevo Parlamento.

Con información de AP.

