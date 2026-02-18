Ordenan a Fernández Noroña Cesar Hostigamiento contra la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dio a conocer a través de sus redes sociales que obtuvo medidas cautelares contra el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, por violencia política de género.

GRECIA QUIRÓZ obtiene medidas cautelares del IEM por violencia política de género; ordenan a @fernandeznorona retirar contenidos y cesar hostigamiento.



La Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, informó que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue quien dictó las medidas cautelares a favor de la edil dentro del Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

¿Qué ordenó el Instituto Electoral de Michoacán a Noroña?

La autoridad electoral ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña con carácter de inmediato:

1. Retiro y edición de contenidos, en un plazo estricto de 24 horas, en las que deberá suprimir o modificar los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas en contra de la alcaldesa de Uruapan.

2. Prohibición de actos de molestia: Esto consiste en abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan

La consejera jurídica del ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, destacó que la resolución fue resultado de un “litigio técnico, estratégico y sustentado en rigor probatorio”, así lo expresó:

Ninguna investidura o fuero coloca a persona alguna por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia

Asimismo, expresó su respaldo institucional a la presidenta municipal Grecia Quiroz y señaló lo siguiente:

El Poder Legislativo debe consolidarse como aliado estratégico de los municipios, no como tribuna para ataques personales.

