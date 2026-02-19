SRE Pide Atención Médica a Familias Detenidas, Luego de que un Bebé Enfermó en Centro del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer, a través de un comunicado emitido hoy 19 de febrero de 2026, que el Gobierno de México y su consulado en San Antonio solicitan a las autoridades en Estados Unidos garantizar la atención médica “adecuada a familias mexicanas detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas.

Esto sucede tras el caso de Juan Nicolás, un bebé de dos meses que enfermó gravemente de las vías respiratorias en un centro del ICE y fue deportado a México.

En el texto, se aseguró que la representación consular de México en esa región de Estados Unidos mantiene comunicación directa con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar el estado de salud y el acceso a atención médica de las personas mexicanas detenidas.

Detención de bebés enfermos

Sobre los recientes casos de dos familias que estuvieron detenidas en dicho centro y que involucran a menores de edad que enfermaron durante su confinamiento, el consulado en San Antonio, junto con otros consulados, dicen mantener contacto con los padres y sus representantes legales para brindarles el acompañamiento y apoyo consular correspondiente.

Personal consular realizó hoy una visita consular a Dilley para entrevistar a personas mexicanas y confirmaron que reciben atención médica diaria y tienen acceso a atención psicológica. Se verifico que cuentan con los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), que también están exhibidos dentro de las instalaciones

Por otra parte, la subsecretaría para América del Norte solicitó información a través de canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas.

¿Qué pasó con el caso del bebé Juan Nicolás?

El bebé Juan Nicolás, quien a sus dos meses y tras haber estado hospitalizado en Texas, Estados Unidos, fue deportado junto a su madre y su hermanita, de origen mexicano.

El pequeño se encuentra en nuestro país, donde ha seguido recibiendo atención médica, gracias al apoyo de las autoridades mexicanas.

En sus cuentas oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que la madre del bebé eligió llegar al país de manera ilegal, y que no aceptó los 2 mil 600 dólares para auto deportarse.

Este hecho lo ha desmentido la afectada, quien aseguró que su principal preocupación es el bienestar del pequeño Juan Nicolás.

El bebé había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis, según relató su madre. El menor había estado "constantemente enfermo" en su paso por el centro de detención "vomitando y con problemas respiratorios".

Más de mil 400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores, ahí como comida y agua en mal estado.

Polémico centro de detención

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en Estados Unidos ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

