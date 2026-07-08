Trump Autoriza a Ucrania Fabricar sus Misiles Patriot, el Principal Sistema Antiaéreo de EUA

Donald Trump anunció que Ucrania podrá fabricar sus propios misiles Patriot, ¿por qué es tan importante este sistema antiaéreo ante la invasión rusa?

Misiles Patriot de EUAAP

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Ucrania fabricará sus propios misiles Patriot tras el anuncio de Trump. Un paso crucial en la guerra contra Rusia. ¿Por qué es tan relevante?

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