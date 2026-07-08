Trump Autoriza a Ucrania Fabricar sus Misiles Patriot, el Principal Sistema Antiaéreo de EUA

Donald Trump anunció este miércoles 8 de juio 2026, que dará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot. La declaración ocurrió durante una reunión con Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN.

Los misiles Patriot son un sistema tierra-aire capaz de derribar aeronaves y proyectiles.

Es el principal sistema antiaéreo de los Estados Unidos y países aliados.

Ucrania podrá construir misiles Patriot

En medio de la reunión, Donald Trump mencionó que otorgará una licencia especial para que Ucrania pueda fabricar misiles Patriot. El presidente de Estados Unidos dijo a Zelenski que con esta licencia, su país ya no podrá reclamar falta de apoyos ante la invasión rusa:

“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes”.

No obstante, el republicano admitió que no ha consultado sobre esta decisión a Raytheon, compañía responsable de su fabricación: “Todavía no hemos informado a la empresa, pero se va a arreglar”, dijo.

Las acciones de Ucrania en las últimas semanas han dado un vuelco al curso de la guerra. Entre los ataques a profundidad en suelo ruso, se destruyó una de las principales refinerías que surtían gasolina a Moscú.

También se puso en jaque el suministro de combustible a la Crimea, península ucraniana anexada por Rusia. No obstante, los contraataques de Moscú han exhibido que Ucrania tiene serias dificultades para interceptar los misiles balísticos rusos. Kiev ha señalado una escasez de misiles Patriot, de fabricaciones estadounidense. Al respecto, Donald Trump dijo:

“Es una escalada, pero también es una escalada que puede contribuir a llegar a un final”.

¿Qué son los misiles Patriot y por qué son tan importantes para la guerra en Ucrania?

Diseñados originalmente en 1969, los misiles Patriot han sido por décadas el principal sistema antiaéreo de los Estados Unidos. Les fabrica la empresa Raytheon, con sede en Massachusetts.

El nombre de estos misiles es, en realidad, un acrónimo del sistema de orientación: “Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target” (radar de seguimiento de matriz en fase para interceptar el objetivo, en español).

Pese a que están en pleno funcionamiento desde 1984, no se contempla que estos misiles sean reemplazados en el futuro próximo. El gobierno de Estados Unidos ha adelantado que podrían seguir en servicio hasta el año 2040.

Estos misiles tuvieron un desempeño pobre durante la Guerra del Golfo, en 1991. No obstante, el sistema antiaéreo fue optimizado durante la Guerra de Irak, en 2003, con una notable mejoría para interceptar misiles enemigos.

Después de esta guerra, se convirtieron en un estándar de la defensa para los países de la OTAN y demás aliados de Estados Unidos.