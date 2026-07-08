Estados Unidos Bombardea de Nuevo a Irán Tras fin de la Tregua

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra Irán después de que Trump declarara terminada la tregua, mientras Teherán respondió con desafío y crecen los temores de una guerra reactivada

Estados Unidos Bombardea de Nuevo a Irán Tras fin de la TreguaUn F/A-18E Super Hornet despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante el ataque de la Operación Furia Épica contra Irán el 1 de abril de 2026. Foto: Reuters / Archivo

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