Doctora Agredida por ‘Lady Naucalpan’ en Polanco Sufre Repercusiones y Teme por su Integridad

Luego de ser mordida por una joven con la que tuvo un incidente vial y que en redes fue apodada como ‘Lady Naucalpan’, Natalia Daniela González ha tomado antibióticos por la infección y acudió a terapia por el estrés postraumático que enfrenta.

Natalia Daniela es doctora. El martes fue a comer y, cuando regresaba a su consultorio en su bicicleta por avenida presidente Masaryk en Polanco, unas personas en un auto que circulaba detrás de ella comenzaron a tocarle el claxon.

Una señora sale con gas pimienta y me rocía la cara, en el momento en que le digo: ‘¿Qué te pasa?’ Se frenan, se salen del coche dos mujeres, una que traía un chaleco verde y otra muy alta, y se vienen contra mí, me empieza a pegar con el celular en la parte de atrás de la oreja, con toda la fuerza del mundo, tanto que rompe su celular, yo empiezo a dejar de escuchar y me empiezo a marear, me estaba cubriendo con esta mano, me la voltea y me empieza a masticar la mano, pero me agarró así, así, mordidas

Una policía intervino. La persona que conducía el vehículo y que vestía chaleco color verde logró darse a la fuga en el auto.

'Lady Naucalpan'

Victoria Ruíz de Chávez López, la joven que aparece en el video gritando, quien se dice nieta de un expresidente municipal de Naucalpan, se introdujo a una tienda departamental para evitar un arresto, pero aun así fue detenida.

Natalia Daniela explica cómo se encuentra después del incidente:

Con mucho antibiótico, con mucho medicamento, con mucho dolor en la mano, con pérdida de audición, me voy de ladito cuando camino y con miedo también porque la dejaron salir, cuando me está pegando, yo sí sentí que me iba a matar

Explicó que ambas fueron llevadas al Ministerio Público. Esperó más de cinco horas. Como no había sistema ni médico legista, la denuncia no se concretó y la agresora fue puesta en libertad.

No está detenida, esperamos cinco horas, en esas cinco horas pura agresión verbal, agresión a los oficiales, estaba esposada y le soltaba patadas a todo mundo, les escupía a los policías, literal se rieron y me dijeron: ‘Es que estas son lesiones que van a curar en menos de 15 días, están perdiendo el tiempo'

Teme por su integridad

La joven agredida teme por su integridad.

Ya fui al psiquiatra, no puedo dormir, estoy con tratamiento psiquiátrico porque estoy con estrés postraumático, me han tenido que vacunar de absolutamente todo porque la mordida humana es muy peligrosa, es mucho más peligrosa que la mordida de un animal, y estoy asustada por mi salud, pero también por mi integridad

Natalia Daniela mostró el lugar donde recibió la mordida; se ve hinchado.

Denuncia

Se presentó de nueva cuenta ante el Ministerio Público de la fiscalía en Miguel Hidalgo para tratar de concretar su denuncia.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la mujer que se dio a la fuga trató de dañar la integridad de una policía, pero logró detenerla.

Con información de Arturo Sierra

