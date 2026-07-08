Monitorean Nivel de Río Cazones tras Intensas Lluvias Registradas en Veracruz

Se dio a conocer este miércoles ocho de julio que se mantiene el monitoreo constante en el río Cazones, ya que desde el mediodía presentó un nivel de un metro con 30 centímetros de altura, tras las lluvias registradas en varias regiones de la entidad, entre ellas, la zona norte del estado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Provoca Daños en Nuevos Condominios de Interés Social en Bosques de Río Medio en Veracruz

Derivado de dichos monitoreos, se dio a conocer que actualmente este nivel en el río Cazones no representa riesgos para la población; sin embargo, se mantiene la vigilancia en dicho afluente localizado al norte de la entidad veracruzana.

Reportan aumento de ríos y arroyos tras lluvias registradas en Veracruz

Una vez más, la naturaleza deja ver su fuerza en la entidad veracruzana, esto tras las lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos del estado de Veracruz, razón por la cual se ha reportado el aumento de ríos y arroyos.

En la comunidad de 'El Boquerón', localizada en el municipio de Paso de Ovejas, perteneciente a la zona centro del estado de Veracruz, el arroyo que lleva el mismo nombre que la comunidad ha presentado un incremento en su nivel, así como una corriente violenta y un ligero desbordamiento.

Las lluvias que se registraron durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este miércoles ocho de julio han propiciado el aumento en los niveles de dicho afluente y, presuntamente, están relacionadas con la onda tropical número 16.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevé que las lluvias continúen en varias partes de la entidad, sobre todo en esta zona centro del estado de Veracruz, por lo que se recomienda a la población consultar la información de Protección Civil y extremar precauciones.