Monitorean Nivel de Río Cazones tras Intensas Lluvias Registradas en Veracruz

Derivado de las lluvias registradas en Veracruz, autoridades informaron que se mantienen el monitoreo del nivel del Río Cazones, al norte de la entidad.

Monitorean Nivel de Río Cazones tras Intensas Lluvias Registradas en VeracruzFoto: Google Maps | Ilustrativa

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Las lluvias en Veracruz elevan niveles del Río Cazones y otros afluentes. Sin riesgos por ahora, pero se recomienda seguir informes oficiales.

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