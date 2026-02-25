Sheinbaum Responde a Trump luego de la Caída de "El Mencho" y Confirma Llamada de 8 Minutos

Durante la Mañanera de hoy, 25 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el operativo contra 'El Mencho' estuvo a cargo de autoridades de México, luego del mensaje de Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión y confirmó que ambos tuvieron una llamada por teléfono.

La titular del Ejecutivo Federal detalló llamada con Trump que duró 8 minutos, por medio de la cual él le preguntó qué pasa en México. Asimismo, Sheinbaum reiteró que la colaboración con Estados Unidos fue en inteligencia, al ser cuestionada por una periodista sobre que "ellos atacaron al cártel prácticamente".

Ya hemos explicado cuál fue la colaboración que esencialmente fue en inteligencia, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa... La información que hemos dado es la correcta.

Video: Polémica por Frase de Trump Sobre Capo

El presidente de Estados Unidos reiteró que amplias zonas de México han estado bajo control de grupos criminales. Además, en cuanto al tema de seguridad en América Latina, precisó: "También hemos derribado a uno de los capos más siniestros del cártel, como vieron ayer", aunque no mencionó explícitamente a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho'.

Sus declaraciones se dan en un contexto en el que ha presionado públicamente para que México permita una participación más directa de fuerzas estadounidenses en el combate al crimen organizado, propuesta que el Gobierno mexicano ha rechazado.

Autoridades aclaran qué pasó con la colaboración con EUA

Cabe señalar que de acuerdo con el informe presentado por el Gobierno de México, el operativo fue encabezado por el Ejército Mexicano tras ubicar al líder criminal en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco.

La administración de Sheinbaum reconoció que Estados Unidos proporcionó inteligencia estratégica que permitió precisar la localización del objetivo. Sin embargo, la presidenta enfatizó que no hubo participación directa de fuerzas estadounidenses en el operativo.

