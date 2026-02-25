Otro Frente Frío en Febrero 2026: ¿Cuándo Entra el Nuevo Sistema Frontal 38 a México?

¡No bajes la guardia! Aunque en varios estados seguirán los efectos de un anticiclón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío 38.

Aquí te decimos qué día ingresará a México ese sistema frontal, a cuántos grados bajará la temperatura y cuánto tiempo durará en el país. También te compartimos las recomendaciones de autoridades para evitar afectaciones por el frío.

¿Sabías que?

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío , a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Video: Clima Hoy en México del 25 de Febrero de 2026 con Raquel Méndez: Tiempo Seco

¿Qué día entra el frente frío 38 y cuánto tiempo durará?

De acuerdo con el SMN, así será el avance y duración del nuevo frente frío 38:

Jueves 26 de febrero : El nuevo frente frío 38 se aproximará a México y junto con una línea seca asociada, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país.

: El nuevo frente frío 38 se aproximará a México y junto con una línea seca asociada, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Viernes 27 de febrero: El sistema frontal ya estará en país y se extenderá cerca de la frontera noreste, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.

El sistema frontal ya estará en país y se extenderá cerca de la frontera noreste, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región. Sábado 28 de febrero: El frente frío 38 se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional.

Mapa de previsión del frente frío 38 el viernes 27 de febrero. Foto: SMN

¿A cuántos grados bajará la temperatura?

Según la información del Meteorológico Nacional, el jueves, viernes y sábado el termómetro bajará hasta -5 grados en varios estados del país, algunos de los cuales incluso tendrán heladas:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

durante la madrugada del viernes: Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb