"Es un Foco de Infección": Crecen Reportes de Ratas en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), los avistamientos de ratas en plena vía pública se han vuelto cada vez más frecuentes, especialmente en Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Estela de Luz al Monumento a la Diana Cazadora. También se han reportado casos en la Zona Rosa y en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Lo que antes ocurría en coladeras o tiraderos ahora es visible a plena luz del día, generando preocupación entre vecinos, comerciantes y peatones.

Vecinos viven con miedo: "Es un foco de infección"

Habitantes del centro de la capital aseguran que los roedores aparecen de forma repentina mientras caminan por banquetas y parques. La escena ya no es aislada, sino constante, lo que ha encendido las alertas por el riesgo sanitario que representan estos animales. Las ratas suelen habitar en drenajes y acumulaciones de basura, pero cuando comienzan a verse en superficie durante el día, especialistas advierten que puede tratarse de un problema de sobrepoblación.

Carlos, habitante de la Zona Centro de la Ciudad de México, relató lo que vive a diario al caminar por la zona.

Ahora sí que me sacaron un susto porque caminan así de la nada, uno va caminando normal y sí te espantan. Prácticamente no sé si yo estoy invadiendo su hábitat o qué onda. Al final de cuentas es un foco de infección.

Su testimonio refleja la inquietud creciente por la proliferación de ratas en la CDMX, un fenómeno que, según vecinos, se ha intensificado en los últimos meses.

Plaga de Ratas en CDMX: ¿Por Qué Aumentó la Fauna Nociva en Paseo de la Reforma?

Basura y drenajes abiertos: el origen del problema

Especialistas en zootecnia explican que la sobrepoblación de ratas está directamente relacionada con la acumulación de basura, la falta de higiene en espacios públicos y los registros de drenaje abiertos. Estos factores convierten calles y parques en lugares ideales para que los roedores encuentren alimento y refugio. Cuando existe fácil acceso a comida, la reproducción se acelera de forma considerable.

El médico veterinario, zootecnista y epidemiólogo Francisco Monroy advirtió que el problema no es únicamente responsabilidad de las autoridades, sino también de la sociedad.

Es fundamentalmente un problema de origen humano, es decir, se origina porque nuestros hábitos por tirar en la calle alimentos, más que por no tener acciones en contra de los roedores, de alguna forma trabajamos para ellos, les facilitamos la vida tirando la basura, no recolectándola.

Además, diversos estudios señalan que el cambio climático podría estar influyendo en la proliferación de ratas. La reducción en la duración e intensidad del invierno favorece su reproducción durante más meses al año, incrementando rápidamente su población.

La acumulación de basura y la falta de higiene en espacios públicos favorecen la sobrepoblación de ratas en zonas emblemáticas de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Enfermedades que transmiten y el riesgo para la salud pública

La presencia de ratas no solo es desagradable, sino potencialmente peligrosa. Estos roedores pueden transmitir enfermedades graves al moverse entre drenajes, basura y zonas contaminadas, lo que los convierte en portadores de bacterias y otros agentes patógenos que pueden afectar la salud humana.

El doctor Francisco Monroy explicó las consecuencias sanitarias que puede generar esta situación.

Ellos al estar en sitios contaminados, al utilizar drenajes o al estar viviendo dentro de la basura, hay una gran concentración de agentes que pueden causar daño, como la leptospira, E. coli, salmonella y otros que pueden provocar problemas diarreicos en el ser humano o enfermedades que afectan los riñones u otros órganos.

En el Valle de México, empresas de control de plagas estiman que existen entre 132 millones y 220 millones de ratas. Para dimensionar la cifra, la población humana en la Zona Metropolitana ronda los 22 millones de personas. Esto significa que podría haber hasta 10 ratas por cada habitante, un dato que explica por qué el problema resulta tan difícil de erradicar.

Especialistas aseguran que con medidas integrales de limpieza y control sanitario se puede frenar la proliferación de roedores. Foto: Cuartoscuro

¿Qué hacen las autoridades y cómo puedes prevenir?

En respuesta a cuestionamientos, la alcaldía Cuauhtémoc informó que desde noviembre implementó un Plan Integral de Manejo de Fauna Urbana, mediante el cual ha instalado más de 440 estaciones de control en plazas y parques de la demarcación. Según la autoridad, estas acciones han contribuido a disminuir la presencia de roedores en algunos puntos.

La alcaldía también precisó que la atención directa en Paseo de la Reforma corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, aunque aseguró que ha realizado análisis en calles secundarias y colonias aledañas para evitar el desplazamiento de los animales hacia otras zonas.

Especialistas recomiendan aplicar medidas integrales contra la fauna nociva, entre ellas mejorar el servicio de limpia, impulsar la correcta separación de basura, fortalecer el control de plagas y promover la higiene en mercados y comercios. También es clave evitar tirar restos de comida en la vía pública y reportar registros de drenaje abiertos.

El avance de las ratas en zonas emblemáticas como Paseo de la Reforma no solo afecta la imagen urbana, sino que representa un riesgo real para la salud pública en la CDMX. La solución, advierten expertos, requiere tanto acciones gubernamentales constantes como un cambio urgente en los hábitos ciudadanos.

Historias recomendadas: