En la Ciudad de México (CDMX), alrededor de un millón de perros y gatos viven en situación de calle, una cifra que revela la magnitud de una crisis silenciosa que crece año con año. Frente a esta realidad, decenas de ciudadanos han decidido abrir refugios para rescatarlos, esterilizarlos y brindarles atención médica. Sin embargo, estos espacios operan en condiciones precarias, sin apoyo gubernamental suficiente y dentro de un marco legal desactualizado que no ofrece reglas claras ni un registro confiable.

La falta de un padrón integral de refugios en la CDMX impide saber cuántos existen realmente en la capital y bajo qué condiciones funcionan. Mientras tanto, los voluntarios sostienen con donativos y esfuerzo propio una problemática que rebasa por mucho su capacidad.

Una ley desactualizada y un vacío legal que preocupa

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales en la CDMX establece que los espacios dedicados al resguardo animal deben contar con personal capacitado e instalaciones adecuadas. No obstante, el reglamento que regula su operación no se ha actualizado desde 2010, pese a que el problema de abandono animal ha crecido de forma considerable en los últimos años.

Aunque las asociaciones civiles pueden registrarse ante la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATA), quienes no están formalmente constituidos como asociación quedan fuera de este esquema. Esto deja a numerosos albergues independientes en una especie de limbo jurídico, sin lineamientos específicos ni supervisión clara.

Refugios de Animales Serán Regulados en CDMX, ¿Cómo Operan y Cuáles son las Problemáticas?

José Luis Carranza, abogado especialista en derecho animal, advierte que actualmente no existe un registro específico para albergues independientes en la capital.

Las asociaciones protectoras de animales se pueden registrar en Agata, muchos de ellos son albergues, son refugios, podrían hacerlo. Pero si no tienes una asociación, no hay como tal un registro de albergues.

Esta falta de regulación integral no solo dificulta la supervisión, sino que también impide diseñar políticas públicas efectivas que atiendan la raíz del problema: el abandono, la sobrepoblación de perros y gatos y la falta de adopciones responsables.

Refugios saturados y sin respaldo oficial

Mientras las autoridades locales analizan una posible regulación, la realidad diaria para los refugios es crítica. Muchos operan con recursos mínimos, capacidad limitada y donativos que apenas alcanzan para cubrir alimento, atención veterinaria y mantenimiento básico.

Adopta MX alberga alrededor de 300 perros, mientras que Patitas Felices cuida a aproximadamente 30 canes. Ambas organizaciones coinciden en que no reciben apoyo institucional.

Ana Alarcón, fundadora de Adopta MX, y Valentina Quiroz, fundadora del refugio Patitas Felices, aseguran que el respaldo gubernamental es inexistente.

No recibimos ningún apoyo del gobierno. El gobierno no nos apoya y creo que no apoya a ningún refugio en lo más mínimo.

La carga económica es constante. Alimentar a decenas o cientos de animales todos los días implica gastos que pueden ascender a miles de pesos mensuales, sin contar vacunas, esterilizaciones y emergencias médicas.

Valentina Quiroz reconoce que muchas veces han tenido que aprender sobre la marcha para mantener a flote su proyecto.

Todos los refugios operamos desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio punto de vista y de todo lo que hemos tenido que aprender a lo largo del tiempo que llevamos.

En momentos críticos, la situación financiera se vuelve insostenible.

Hemos tenido bastante, en algunas ocasiones muy malos momentos, muy malos ratos en los que ya no sabemos qué más hacer porque los perritos que nosotros albergamos aquí comen todos los días, tienen necesidades.

¿Supervisión o colaboración? El debate sobre la regulación

De cara a una eventual regulación en la Ciudad de México, los voluntarios consideran que el debate no debe centrarse únicamente en supervisar o sancionar, sino en construir políticas públicas en bienestar animal junto con quienes enfrentan el problema diariamente.

Los refugios se han convertido en la primera línea de contención ante una crisis que inicia con el abandono y se agrava por la reproducción descontrolada y la baja cultura de adopción responsable en la CDMX. Sin campañas masivas de esterilización y sin incentivos claros para adoptar, el número de animales en la calle difícilmente disminuirá.

Desde Patitas Felices sostienen que su experiencia práctica podría ser parte de la solución y no un obstáculo.

Yo creo que nosotros, como refugios, podríamos incluso enseñarles a la gente del gobierno de la Ciudad de México cómo es que se puede operar un refugio, cómo es que están todos los puntos del bienestar animal.

Mientras no exista un padrón claro ni lineamientos actualizados, los refugios en la CDMX seguirán funcionando en un vacío legal, sosteniendo con voluntariado y donativos una crisis que afecta a miles de animales en situación de calle. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrán resistir sin apoyo estructural frente a una problemática que no deja de crecer.

