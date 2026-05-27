Ian Gael: Esto se Sabe Sobre el Niño que Murió al Caer de Columpio en Kínder de Coahuila

Una tragedia conmocionó este 25 de mayo de 2026 a los habitantes de la colonia Cañada, en Monclova, luego de que un niño de apenas 6 años perdiera la vida dentro del Jardín de Niños “María Elena Chanes”.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Ian, presuntamente sufrió una caída mientras jugaba en el patio del plantel educativo, aparentemente desde un columpio durante el horario escolar.

Personal del jardín de niños se comunicó con los familiares del menor. Fue el abuelo del menor, quien recibió la llamada por parte de directivos de la institución para informarle sobre el fallecimiento de su nieto.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al plantel para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias para iniciar una carpeta de investigación que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La muerte del menor ha causado indignación entre familiares, vecinos y ciudadanos de Monclova, quienes a través de redes sociales y distintos espacios públicos han exigido que el caso sea investigado a fondo y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Abuelo denuncia omisión de cuidados y exige justicia por Ian

El abuelo del niño pidió justicia para el menor y denunció una presunta omisión de cuidados por parte de maestras y directivos, al asegurar que Ian fue encontrado tirado y con sangre, sin recibir atención inmediata.

“Pasó mucho tiempo para cuando le brindaron atención. Lo que pido es justicia para mi nieto”, declaró el abuelo del menor, quien además señaló que la familia busca que las autoridades esclarezcan lo sucedido dentro de la institución educativa.

Trascendió que Ian presentaba golpes en la cabeza y que, cuando finalmente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, ya no contaba con signos vitales.