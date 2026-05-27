Ian Gael: Esto se Sabe Sobre el Niño que Murió al Caer de Columpio en Kínder de Coahuila

El abuelo del menor denunció una presunta omisión de cuidados por parte de las maestras y directivos del Jardín de Niños “María Elena Chanes”

Muere niño al presuntamente caer de un columpio en kínder de MonclovaFoto: N+

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Tragedia en Monclova: Ian Gael, de 6 años, muere tras caer de un columpio en kínder. Su abuelo denuncia omisión de cuidados y exige justicia.

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