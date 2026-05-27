Recuperan Medicamento Robado en CDMX con Valor de 200 MDP; Hombres Secuestraron al Chofer

En un operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), policías estatales del Edomex, así como agentes de las Fiscalías de la CDMX y Edomex, ejecutaron tres órdenes de cateo en diferentes inmuebles ubicados en la capital del país, posiblemente vinculados en el robo y almacenamiento de medicamento controlado.

Hombres armados irrumpieron en una bodega en el municipio de Lerma, Edomex, de donde robaron medicamentos controlados y equipo tecnológico con un valor superior a 200 millones de pesos.

¿Cómo robaron el medicamento controlado?

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo, cuando sujetos armados ingresaron a bordo de diversos vehículos de carga a una bodega propiedad de una empresa ubicada en Lerma, Estado de México. Privaron de la libertad a un chofer de dicha empresa.

Con el seguimiento de videos del C5 del Edomex, se logró identificar la participación de diversos vehículos y tractocamiones, de igual forma se logró ubicar unidades utilizadas para el robo, circulando por la carretera Toluca–CDMX, en la zona de La Marquesa con rumbo a la Ciudad de México.

Mientras que otra unidad fue vista por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca donde ingresó a un inmueble tipo “pensión” al que se desplazaron elementos federales, al llegar a dicho predio escucharon gritos de auxilio, al ingresar al lugar rescataron a una persona que presuntamente estaba privada de su libertad. Nueve hombres fueron detenidos, entre ellos, un adolescente.

Los detenidos y los cateos en CDMX

Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N”, así como una adolescente de 16 años. Fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de rob. La adolescente fue vinculada a proceso con medida de internamiento y un mes de investigación complementaria.

También fueron asegurados 38 vehículos, entre estos, 2 cajas secas, 12 vehículos particulares, 2 máquinas para construcción, 3 autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones, de los cuales se verifica su procedencia. Fue al interior de uno de los tractocamiones que se localizó una parte de los medicamentos robados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Recuperan en Azcapotzalco Camión Robado que Transportaba Medicamentos

En tanto, en seguimiento al caso, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un sujeto que conducía una camioneta Mazda, color gris, en cuyo interior fueron halladas 80 cajas de medicamento controlado, con las mismas características de la robada, así como droga.

Mientras que otra parte de la mercancía robada presuntamente fue trasladada a diversos inmuebles, por lo que se catearon en la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidas dos mujeres de 22 y 37 años y un hombre de 37 años, en el mismo lugar fue asegurada droga, armas de fuego y 23 cajas de medicamento controlado relacionado con el robo a la farmacéutica, ubicada en el Estado de México.

Lo mismo en un inmueble ubicado en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza donde fue asegurado un camión, color blanco, una hoja de distribución y dos montacargas.

De igual forma fueron cateados dos predios más, uno localizado en la calle Renacimiento de la colonia San Bartolo, alcaldía Azcapotzalco donde se aseguró un camión color blanco y otro inmueble utilizado como una clínica de “medicina de primer contacto”, ubicado en calle Bélgica, de la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, en cuyo interior fueron aseguradas mil 100 cajas con medicamento, así como 5 mil piezas individuales, todas de uso controlado con las mismas características de los sustraídas el pasado 10 de mayo.