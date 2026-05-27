Recuperan Medicamento Robado en CDMX con Valor de 200 MDP; Hombres Secuestraron al Chofer

Hombres armados irrumpieron en una bodega en el municipio de Lerma, de donde robaron medicamentos de tipo controlado

Medicinas robadas en el EdomexFiscalía Edomex

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Operativo en CDMX recupera medicamentos robados por 200 MDP. Detenidos 9 sospechosos y liberado un secuestrado. ¿Cómo lograron el robo? Conoce los detalles.

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