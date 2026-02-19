En el Mercado de Mascotas en México Incrementa el Gasto en Alimento y Salud

De las 80 millones de mascotas que hay en México, más de 43 millones son perros. Sus dueños aseguran que el gasto en alimento y salud ha incrementado.

Antes era considerado como el mejor amigo del hombre, y hoy algunos lo consideran como un miembro más de la familia.

Y es que México es un país de mascotas.

De acuerdo con el INEGI, en 7 de cada 10 hogares se cuenta con algún animal de compañía, con un total acumulado de 80 millones de mascotas, de las cuales 43.8 millones son perros.

Y aunque las estimaciones varían, coinciden en que el gasto ha incrementado.

Pedro Trejo, etólogo especialista en pequeñas especies y caninos, comenta que del gasto destacan algunos rubros.

Estadísticas estiman que las familias mexicanas devengan un gasto mensual de 4 mil 500 pesos a 7 mil pesos solamente en 3 rubros en atención hacia los perros. Eso tiene que decir en alimentos, en servicios médicos y en accesorios nada más

Video: De "Mejor Amigo" a Miembro de la Familia: El Auge del Gasto en Mascotas en México

Mercado de las mascotas en incremento

Y es que ya sea un alimento especializado, ropa y accesorios o la cuenta del veterinario, que llega a costar más que lo que gastamos en nuestra propia salud, el mercado de las mascotas sigue en incremento.

Algunos especialistas refieren que el incremento en este gasto se debe a la forma en que ha cambiado el cómo vemos a nuestros perritos.

"Esto se deriva del sistema de apego racional de los seres humanos, en donde las mascotas, actualmente, son los depositarios de los afectos filiales de las familias mexicanas", explica Pedro Trejo.

Y aunque no se puede negar que hay algunos muy consentidos, existe otro panorama: el del abandono, pues muchos de los lomitos que tuvieron un hogar son los que ahora deambulan por las calles.

El etólogo especialista en pequeñas especies y caninos, Pedro Trejo, indicó:

Lamentablemente, los animales en América Latina, no solo en México, son el último eslabón social de todos los órdenes gubernamentales y sociales

Con información de Heatzi Valdez Anaya

