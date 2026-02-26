Este jueves, 26 de febrero de 2026, se reforzó la seguridad en Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de una presunta amenaza difundida en redes sociales.

Hasta el momento, el plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX) se encuentra con actividades normales.

Refuerzan seguridad en CCH Sur

Mediante un comunicado, la UNAM informó que luego de la presunta amenaza de un ataque armado, se activaron las actividades preventivas para salvaguardar la integridad de la comunidad y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Además, se reforzaron las medidas de seguridad en los accesos al plantel y están en marcha recorridos al interior de las instalaciones por parte de personal de vigilancia y de las Brigadas Universitarias.

También se cuenta con el apoyo de personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y de la Dirección General del Colegio.

Adicionalmente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina mantienen presencia afuera del CCH Sur, mientras que la Policía Cibernetica investiga el perfil del ususrio que difundió la amenaza.

